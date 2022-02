Het paleis wil niet laten weten of Elizabeth ook kampt met corona en daar wordt het Britse volk nogal nerveus van.

Gezondheid Elizabeth

Koningin Elizabeth blaast in april 96 kaarsjes uit en ze vierde afgelopen weekend dat ze maar liefst 70 jaar op de troon zit. Haar gezondheid kwakkelt al een tijdje, maar tijdens haar eerste publieke verschijning in 2022 zag ze er kwiek uit.

Charles heeft corona

Toen kwam het nieuws van de positieve coronatest van kroonprins Charles. Dit kwam donderdag naar buiten terwijl hij de queen kort daarvoor nog had bezocht. Het paleis heeft ontkend noch bevestigd dat koningin Elizabeth ook besmet is.

Artsen houden haar in de gaten

Toch is er paniek, omdat een bron uit het paleis aan Hello! heeft verteld dat Elizabeth momenteel goed in de gaten wordt gehouden door haar artsen.

In afwachting

“We weten dat ze prins Charles op dinsdag heeft gezien. Hij was op Windsor Castle voor een inhuldiging en heeft zijn moeder daarna bezocht”, aldus royaldeskundige Russell Myers. “Maar ze is natuurlijk 95. Ze heeft de afgelopen maanden veel gezondheidsproblemen gehad. Ik verwacht dat de artsen haar met regelmaat testen en afwachten wat er gebeurt.”

Camilla

Camilla heeft wél laten weten of ze besmet is of niet. Zij heeft geen corona. Ze zei tijdens een werkbezoek: “Ik heb geluk gehad. Ik ben gelukkig negatief. Ik heb zo veel tests gehad.”

Bron: Beaumonde