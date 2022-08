Zorgtoeslag over 2021 aanvragen kan nog twee dagen (en zo doe je het)

Niet iedereen heeft recht op zorgtoeslag, maar volgens het Ministerie van Financiën vraagt één op de tien mensen die er wél recht op heeft het niet aan. Check dus even goed of je er met terugwerkende kracht recht op had, in 2021. Zo ja, dan heb je niet heel lang meer om het alsnog aan te vragen. Twee dagen om precies te zijn: tot en met woensdag 31 augustus.

Wanneer kom je in aanmerking voor zorgtoeslag?

Je moet minimaal 18 jaar zijn, beschikken over een Nederlandse zorgverzekering en een maximaal vermogen hebben van 118.479 euro als je alleen bent en van 149.819 euro als je ook een toeslagpartner hebt. Ook mag je niet te veel verdienen: maximaal 31.138 euro (alleen) of 39.979 euro (met een toeslagpartner).

Zo vraag je zorgtoeslag aan

Voordat je het gaat aanvragen, is het handig als je eerst even proefberekening doen en zo te checken of je recht hebt op zorgtoeslag. Dit kun je makkelijk doen op de website van de Belastingdienst. Zorgtoeslag kan oplopen tot maximaal 107 euro per maand als je alleen bent en 207 euro per maand voor gezinnen.

Huurtoeslag en energietoeslag

Ook voor huurtoeslag en energietoeslag geldt dat je dit over 2021 nog kunt aanvragen tot 31 augustus 2022. Wanneer je als alleenstaande minder verdient dan 1.310,05 euro per maand of samenwonend minder dan 1.871,50 euro verdient, dan kom je in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van 1300 euro.

Voorwaarden voor het aanvragen van energietoeslag

Je bent 21 jaar of ouder Je hebt een laag inkomen en weinig vermogen. Hierbij telt de overwaarde van een eigen huis niet mee Je bent geen student onder de 27 jaar die recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS) Je hebt een briefadres en bent niet dak- of thuisloos Je woont niet in een instelling, zoals een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling Je hebt de energietoeslag nog niet eerder in je huidige of in een andere gemeente ontvangen Je moet energiekosten betalen

Brief van de gemeente

De mensen die in aanmerking komen voor een energietoeslag, hebben een brief van hun gemeente ontvangen. Wanneer je geen brief en geen geld hebt gekregen, maar wel denkt dat je recht hebt op de energietoeslag, dan kun je deze aanvragen bij je gemeente.

Het kan ook zijn dat je de aanvraag nog niet kunt indienen bij je gemeente. Niet elke gemeente biedt deze mogelijkheid namelijk al aan. In dat geval moet je dus nog even wachten met het aanvragen van de energietoeslag.

