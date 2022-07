Zoveel bespaar je door je vriezer uit te zetten tijdens vakanties

Tot september 2021 lag de gemiddelde prijs per kilowattuur (kWh) rond de € 0,22. Niemand heeft het afgelopen jaar onder een steen geleefd dus het komt niet als een verrassing dat diezelfde kWh anno 2022 tussen de € 0,50 en € 0,70 moet opleveren. Een snelle rekensom leert ons dat je minstens dubbel zo veel geld kunt besparen als je je vriezer uitzet tijdens je vakantie van deze zomer – misschien zelfs drie keer zo veel. Hebben we je aandacht?

(Be)sparen met en voor ijs

Hoeveel jouw vriezer aan stroom verbruikt, is geheel afhankelijk van het energielabel. Een vriezer met label C verbruikt bijvoorbeeld 173 kWh per jaar, dat kost je € 78. Met F kom je meer bedrogen uit; 284 kWh en een minder schappelijk prijsje van € 128. Laten we er voor het gemak van uitgaan dat je binnenkort twee weken met vakantie gaat en erg begaan bent met de aarde (en dus een ijskast met energielabel C in de keuken hebt), dan bespaar je: (afgerond) 7 kWh x € 0,50 tot € 0,70 = € 3,50 tot € 4,90 per trip. Die 7 kWh krijg je door 173 te delen door 365 (dagen), en dat maal veertien (twee weken) te doen. Heb je een iets minder groene keuze gemaakt (zeg maar gerust F), dan kom je uit op: (afgerond) 11 kWh x € 0,50 - € 0,70 = € 5,50 - € 7,70 per trip.

Het zijn geen astronomische bedragen, maar je kunt er wel een paar ambachtelijke stracciatella-ijsjes van kopen in een onvervalste Italiaanse gelateria. Tel daar de tweeweekse wintersportvakantie in het najaar bij op en je hebt er zomaar een portie Kaiserschmarren bij. Pure winst!