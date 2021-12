Getty Images Beeld Getty Images

Zóveel boosterrondes zijn er volgens minister De Jonge nog nodig

Volgens het kabinet is de kans erg groot dat we na de huidige boostercampagne nog eens drie extra rondes gaan krijgen van coronavaccins. Waarschijnlijk is er nog één in het voorjaar nodig, één in het najaar en één in 2023.

Nog niet klaar