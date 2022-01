Zóveel ga je er dit jaar gemiddeld financieel op achteruit en zó beperk je de schade enigszins

Door de hoge inflatie, met name door de sterke stijging van de energieprijzen, hebben veel huishoudens minder te besteden. Dat is zeker voor diegenen die nu al moeite hebben om de rekeningen te betalen, een lastige opgave. Bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering, alleen AOW en een klein pensioen of mensen met een hoge huur.

Nettoloon hoger, koopkracht lager

Het nettoloon is nu misschien hoger dan in 2021, maar door de hoge prijzen zie je daar na een paar keer boodschappen doen al niets meer van terug. Tweeverdieners met kinderen hebben meer dan 100 euro per maand minder te besteden. Huishoudens die hun loon niet zien stijgen, moeten rekening houden met een koopkrachtdaling van zo’n 200 euro per maand. Als de inflatie nog verder oploopt, kan het gezinnen zelfs nog meer geld gaan kosten.

Slim besparen

Wat kun je doen om de schade een beetje te beperken? Je kunt letten op je energieverbruik, maar je kunt ook op andere manieren wat geld besparen. Zet eerst alles eens goed op een rijtje. Wanneer je inzicht hebt in je uitgaven, zie je ook waar je eventueel nog kunt besparen.

Samen doen

Samen iets aanschaffen met vrienden, familie of buren is ook een makkelijke en leuke manier om geld te besparen. Dat kan een boek zijn, maar natuurlijk ook grote aankopen als apparatuur voor in de tuin of zelfs een auto. Of kijk eens naar tweedehands opties. Kleding ruilen is ook een leuke manier om geld te besparen. Op Marktplaats worden daarnaast ook nog uitstekende spullen gratis aangeboden.

Vraag hulp

Ruim een miljoen Nederlanders heeft (tijdelijk) moeite met het betalen van rekeningen. Als je je gemeentelijke belastingen niet (langer) kunt betalen, zijn er kwijtscheldingsmogelijkheden. Ze verschillen per gemeente, dus zoek de regeling op die van jou van toepassing is. Er zijn in Nederland ook veel organisaties die helpen bij armoedebestrijding. Vraag gerust om hulp, je hoeft je niet te schamen, het is ervoor!

