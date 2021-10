Zóveel korter kan je leven worden door diabetes, maar er is hoop

Uit het onderzoek van Nivel en het RIVM blijkt namelijk dat de levensverwachting van mensen van 45 jaar en ouder bij diabetes type 1 met wel 13 jaar kan afnemen en bij diabetes type 2 met 4 jaar. Maar gelukkig is er met de kennis en kunde van nu veel mogelijk, zegt Etelka Ubbens, algemeen directeur van het Diabetes Fonds.

Voordat we daar verder over vertellen leggen we uit wat het verschil is tussen de twee types diabetes volgens het Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland.

Diabetes type 1

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte, waarmee je geboren kan worden of die ontstaat door een virus of aangewakkerd wordt door voeding. Vaak komt dit type op jongere leeftijd tot uiting en had het ook niet voorkomen kunnen worden. Je herkent dit type diabetes volgens het Diabetes Fonds aan de volgende symptomen die zich ineens gaan voordoen in enkele weken of maanden tijd:

Veel dorst

Veel plassen

Afvallen zonder dat daar een reden voor is

Ziek en beroerd voelen

Veel honger hebben, of juist helemaal niet

Wazig zien

Misselijk zijn of overgeven

Diabetes type 2

Diabetes type 2 is een diabetesvorm die kan ontstaan door het hebben van een ongezonde levensstijl. Maar ook erfelijkheid speelt hier een rol: de een heeft meer aanleg om diabetes type 2 te ontwikkelen dan de ander.

Dit type diabetes is een stuk moeilijker te herkennen omdat de klachten lijken op die van andere ziektebeelden en daarnaast langzaam kunnen ontstaan over een langere periode. Je voelt je dus niet ineens ziek, zoals bij type 1 vaak wel aan de hand is. Diabetes type 2 komt een stuk vaker voor in Nederland en je kunt volgens het Diabetes Fonds de volgende dingen merken als je type 2 aan het ontwikkelen bent:

Veel dorst en last hebben van een droge mond

Veel plassen

Veel moe zijn

Last van ogen, zoals rode en branderige ogen, wazig zien, dubbel zien of slecht zien

Slecht genezende wondjes

Kortademigheid of pijn in de benen bij het lopen

Infecties die vaak terugkomen, zoals blaasontsteking

Levensverwachting

We vertelden net al dat de levensverwachting van iemand met diabetes type 1 een stuk lager ligt dan die van iemand met diabetes type 2. Omdat de twee types zo van aard verschillen, verschillen ook de mogelijke behandelingen van elkaar.

Insuline

Zo is diabetes type 1 een chronische ziekte en gaat dus niet meer over, maar er valt wel mee te leven. Patiënten krijgen bijna altijd routinematig insuline toegediend, omdat je lichaam bij dit type diabetes niet goed in staat is om zelf suikers uit eten om te zetten in insuline. De hoeveelheid insuline die je krijgt toegediend is afhankelijk van je eetgewoontes en levensstijl.

Betere behandeling

Ook zijn er vandaag de dag een hoop onderzoeken die lopen naar behandelingen voor diabetes type 1. Dr. Erik Serné, internist-vasculaire geneeskunde/diabetologie, zegt daarover: “Voor type 1 diabetes worden de mogelijkheden tot vroegtijdige en strikte behandeling van de hoge bloedsuikerwaarden, de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden, steeds beter.”

Kunstalvleesklier

Bij onderzoek naar die behandelingen wordt bijvoorbeeld gekeken naar een kunstalvleesklier. Deze meet constant de bloedsuikerwaarde en als deze te hoog of te laag is, stuurt de kunstalvleesklier automatisch bij. Een ander onderzoek bekijkt of een zogenaamde poeptransplantatie leidt tot minder lage- en hoge bloedsuikers. Bij deze behandeling worden gezonde darmbacteriën overgebracht in de darmen van mensen met diabetes type 1.

Gezonde levensstijl

Diabetes type 2 is wel goed te behandelen en is vaak ook minder ingewikkeld. Soms krijgen mensen met diabetes type 2 ook medicatie om hun bloedsuikerspiegel te reguleren. Maar omdat dit type diabetes regelmatig ontstaat door een ongezonde levensstijl, is het vaak ook grotendeels te verhelpen door juist een gezonde levensstijl aan te nemen, zeggen Thuisarts en Diabetesvereniging Nederland.

Denk daarbij aan stoppen met roken, zorgen dat je op een gezond gewicht komt en blijft, veel bewegen een een gezond eetpatroon.

Vind je het onderzoek naar diabetes en de behandelingen ervoor belangrijk? Tussen 1 en 6 november komt het Diabetes Fonds collecteren voor meer onderzoek naar de ziekte. Take care!

Bron: Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland, Thuisarts.