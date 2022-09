Zóveel kun je besparen door koud te douchen (spoiler: véél!)

Het regende in onze WhatsApp-gesprekken de afgelopen dagen screenshots van berekeningen die energiemaatschappijen voor aankomende winter hebben gemaakt. Een simpel kippenhok zou in barre tijden moeten gaan rekenen op ruim €500. Per. Maand. Woon je in een riante éénsgezinswoning? Dan is te hopen dat je een behoorlijke inloopkast met dikke truien achter de hand hebt, want centrale verwarming wordt in dat geval waarschijnlijk iets uit een luxe verleden.

Het zijn treurige vooruitzichten, al heb je ze voor een deel gelukkig zelf in de hand. Zo kun je bijvoorbeeld (veel) slim(mer) boodschappen doen, zijn er talloze manier om op je energierekening te besparen en scheelt het je best wat centen als je alle niet-essentiële stekkers uit het stopcontact trekt. Pricewise rekende bovendien uit wat je per jaar kunt besparen door koud te douchen. Tipje van de sluier: van de opbrengst kun je – afhankelijk van je gezinssamenstelling – een leuk weekendje weg.

IJskoud het lekkerst?

Pricewise ging bij haar berekeningen uit van een gemiddeld gezin dat per persoon elke dag negen minuten warm doucht. Per jaar komt dat neer op zo’n 210 kubieke meter aan gas – omgerekend €735. Doucht hetzelfde gezin koud in plaats van warm, dan slinkt de gasrekening naar een goed te behappen €87,50 per jaar. Een snelle rekensom leert ons dat het hier om een besparing van maar liefst €647,50 gaat. Kleine kanttekening: het eerste gezin dat zowel papa en mama als de kinderen zo ver krijgt om zichzelf een jaar lang onder een ijzige straal in te soppen, moet hoogstwaarschijnlijk nog worden geboren. We ruiken een uitdaging… Al kan korter (gebruik een zandlopertje) of minder vaak douchen natuurlijk ook.

Het wordt vanzelf minder onplezierig

Voor iedereen die niet direct warm wordt bij het idee van een koude douche, heeft Koen Levels, thermofysioloog bij Defensie, goed nieuws: “Je lichaam doet aan kou-adaptie. Als je vaker koud doucht, dan vind je dat vanzelf minder onplezierig.” En anders kun je jezelf troosten met de gedachte dat je je lichaam (en uiteindelijk dus ook je geest) met koudetherapie een groot plezier doet. Volgens ‘iceman’ Wim Hof verbetert het je bloedcirculatie, helpt het je beter met stress om te gaan en versterkt het je immuunsysteem. Plus, je bent ’s ochtends gelijk klaarwakker. Misschien toch eens proberen… ?

Bron: RTL Nieuws