Zóveel oliebollen moet je eten om één kilo aan te komen

Natuurlijk weten we dat een oliebol bestaat uit gefrituurd deeg. Maar hoe slecht is een oliebol nou eigenlijk?

Twee volkoren boterhammen

Een oliebol weegt volgens het Voedingscentrum gemiddeld zo’n 65 gram. Als je een bolletje kiest met rozijnen en krenten erin, dan is dat al gauw goed voor 178 calorieën. Dat is wel zonder de poedersuiker, die het geheel vooral zoet maakt en voorziet van wat extra calorieën. Een portie witte versiering bestaat uit een paar gram en is goed voor een calorie of 8. Al met al nog geen schokkende getallen, want 178 calorieën staat ongeveer gelijk aan twee volkoren boterhammen zonder beleg.

Kan geen kwaad

Maar snel kom je niet aan van deze lekkernijen, die we in Nederland toch uitsluitend rondom de jaarwisseling eten. In andere landen worden varianten op de oliebol vaker als dessert gegeten. Om een halve kilo aan te komen, moet je gemiddeld minimaal 3500 kilocalorieën extra eten. Naast die 2000 die je dagelijks al ‘mag’, zeg maar. Wil je dus een kilo aankomen, moet je zeker 7000 calorieën extra eten.

Dat komt al gauw uit op 39 oliebollen zonder suiker, zo heeft de Volkskrant uitgerekend. En wie eet er nou zóveel? Bijna niemand, want je zit er snel vol van door het machtige deeg. Kortom: geniet lekker van die snack met oud & nieuw; zoveel kan het geen kwaad, immers. Tenzij je er meer dan 40 weg kunt krijgen, maar laten we dat maar niet proberen. Misselijk het nieuwe jaar in is ook zoiets.

Aan de appel

Of een appelflap een betere keuze is? Nee. In een appelflap zitten al gauw 340 calorieën, dus wil je dan een kilo aankomen, dan ‘moet’ je er 20 eten. Dat gaat een stukje sneller dan met die oliebollen...

Bron: de Volkskrant