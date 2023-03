Zoveel sneeuw kan er volgende week vallen

Maart is koud begonnen en dat blijft nog wel even zo. Er is sinds vrijdag al meer bewolking en we zitten middenin een grijs en koud weekend. Zondag kan de eerste natte sneeuw al vallen. De temperatuur komt uit op 4 tot 6 graden en in de nachten vriest het vaak licht. Een gure noordwestenwind maakt het wel kouder voor het gevoel.

Veel sneeuwkansen

Er zijn volgens Weeronline de hele komende week sneeuwkansen. De weersite acht de kans dat er van dinsdag tot en met zaterdag in Midden-Nederland een dun laagje sneeuw ligt ‘meer dan 40 procent’.

De kans dat er een sneeuwdek ontstaat van meer dan drie centimeter is wel vooralsnog vrij klein, al is voor de regio’s in het zuiden, zuidoosten en oosten van het land de kans op een serieus sneeuwdek iets groter.

Sneeuw en kou normaal

Normaal is het begin maart in de middag een graad of 8 à 9. Toch is sneeuw in deze tijd van het jaar helemaal niet zo vreemd en ook april doet volgens het gezegde ‘wat hij wil’. Op 1 april vorig jaar was er in een groot deel van het land zelfs een behoorlijk sneeuwdek van enkele centimeters.

Het tapijt reinigen is vast niet een klusje dat je wekelijks doet. Als het sneeuwt is dat echter het uitgelezen moment om je tapijt te onderwerpen aan een schoonmaakbeurt. Waarom? Huishoudexpert Lieke legt het uit:

Bron: Weeronline