Zóveel spaargeld hebben Nederlanders gemiddeld per leeftijdscategorie

Om te weten of je goed aan het sparen bent, is het handig om te weten hoeveel wij Nederlanders sparen. We keren de spaarpot om en zetten het gemiddelde spaargeld per leeftijdscategorie voor je op een rijtje.

Sparen is belangrijk om financiële problemen op de korte termijn te voorkomen, maar ook om voorbereid te zijn op leuke of belangrijke uitgaven in de toekomst. Om een buffer op te bouwen, adviseert het Nibud elk huishouden om 10% van het maandelijkse inkomen opzij te zetten. Op die manier kun je vaak nog doen en laten wat je wilt, maar hou je wel wat achter de hand voor onverwachte tegenvallers.

Gemiddeld bedrag op spaarrekening

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lukt dat aardig en hebben Nederlandse gezinnen gemiddeld € 49.800 aan bank- en spaartegoeden. Dat is best veel, maar dat komt voor een groot deel door de rijkere huishoudens die het gemiddelde flink omhoog trekken.

Mediaan

Het gemiddelde spaargeld is dan ook niet altijd reëel. Als er een paar mensen met een spaarpot van bijna een miljoen bij zitten, gaat het gemiddelde bedrag natuurlijk een stuk omhoog. Terwijl dat dus eigenlijk niets zegt over het gemiddelde. Daarom heb je ook het mediaan vermogen. Dit getal houdt in dat van alle mensen 50% minder en 50% meer dan dat bedrag heeft gespaard. Kortom: een mediaan is niet zo gevoelig voor uitschieters.

Herken jij je in het gemiddelde of het mediaan? Je kunt het per leeftijdscategorie hieronder zien.

Gemiddeld én mediaan spaarbedrag per leeftijdscategorie

Tot 25 jaar

Gemiddeld: € 7.400

Mediaan: € 2.400

25 tot 35 jaar

Gemiddeld: € 14.400

Mediaan: € 5.600

35 tot 45 jaar

Gemiddeld: € 25.500

Mediaan: € 9.900

45 tot 55 jaar

Gemiddeld: € 40.600

Mediaan: € 14.700

55 tot 65 jaar

Gemiddeld: € 52.500

Mediaan: € 19.100

65 tot 75 jaar

Gemiddeld: € 59.300

Mediaan: € 22.500

75 tot 85 jaar

Gemiddeld: € 57.500

Mediaan: € 22.600

85 jaar en ouder

Gemiddeld: € 63.300

Mediaan: € 23.700

Bron: Metro, CBS.