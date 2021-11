Zuid-Afrikaanse experts: tot nu toe vooral milde klachten door omikron-variant

Verschillende artsen van de praktijk waar de omikron-variant ontdekt werd, stellen dat in Britse krant The Telegraph. Angelique Coetzee is een van die artsen. Bij haar kwamen een paar van de eerste met omikron besmette patiënten langs in het ‘epicentrum’ Pretoria. “De klachten waren heel anders en eigenlijk altijd heel mild.”

Jong en gezond

Ze vervolgt: “Het waren vooral jonge, gezonde mannen die zich heel moe voelden.” Ze zegt dat geen van hen reuk of smaak verloren en ook verdere klachten bleven uit. Ongeveer de helft van die gevallen was gevaccineerd.

Demografie

Wel is het goed om te weten dat de leeftijd van de bevolking in Zuid-Afrika heel anders is: slechts 6 procent van de inwoners is ouder dan 65. Arts Angelique weet daardoor niet hoe het ziekteverloop is als een ongevaccineerde oudere besmet raakt met omikron.

Mild tot matig

Ook nationale covid-adviseurs in Zuid-Afrika herkennen het beeld dat Angelique schetst. “De besmettingen die zich tot nu toe hebben voorgedaan, waren allemaal milde gevallen. Mild tot matig. En dat is een goed teken”, zegt viroloog Barry Schoub tegen de BBC. Hij is hoofdadviseur van het vaccinatieprogramma in Zuid-Afrika.

Minder sterk

Ook stelt hij dat de omikron-variant door zijn mutaties mogelijk minder “fit” is dan de delta-variant. Dat wil zeggen dat, omdat hij al vele malen gemuteerd is, de omikron-variant relatief makkelijk uit het veld geslagen kan worden. Bijvoorbeeld door sterke virusvarianten zoals de delta-variant die we al een tijdje kennen. De viroloog hoopt dan ook dat omikron de Delta-variant niet gaat vervangen, omdat “we weten dat Delta heel goed reageert op de vaccins.”

Onderzoek Nederland

In Nederland wordt op dit moment onderzocht of het nodig is om extra maatregelen te treffen om te voorkomen dat de nieuwe variant zich in de samenleving gaat nestelen. In een persmoment zondagmiddag zei demissionair minister Hugo de Jonge dat er “voor kerst mogelijk nog nieuwe maatregelen komen".

Toch voorzichtig

De WHO, de World Health Organization, waarschuwt ondanks de tot nu toe milde ziektebeelden wel voor de mogelijke gevaren van de nieuwe virusvariant. “Omikron heeft een niet eerder geziene hoeveelheid mutaties die zorgelijk zijn voor het verloop van de pandemie", aldus de WHO. “Het wereldwijde risico met deze nieuwe variant hebben wij ingeschat op erg hoog.”

De organisatie benadrukt het belang van vaccineren. Ze verwacht dat ingeënte mensen dan nog steeds ziek kunnen worden van de nieuwe variant, maar dat het ziekteverloop minder ernstig zal zijn, net als met oudere varianten.

Bron: BBC, The Telegraph.