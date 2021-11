Zuinig én stylish verwarmen? Weg met de radiatorombouw!

Stylish

In de winter hard nodig, maar helaas soms wel een doorn in het oog: radiatoren. Het zijn niet de meest stylish objecten om je huis mee te verwarmen en daarom kiezen steeds meer mensen voor een radiatorombouw. Vaak met gleuven en roosters erin zodat de warmte niet in de ombouw blijft hangen, maar toch heeft huisfluisteraar Lars daar betere ideeën over.

Geen ombouw meer

“In Nederland houden we ervan om onze problemen aan het zicht te onttrekken in plaats van ze op te lossen. Het klassieke voorbeeld zijn inderdaad de radiatorombouwen. Men denkt ‘goh, die radiator is lelijk’, en laten een ombouw op maat maken van de mooiste materialen. Maar dat is zo zonde, want je verliest enorm veel warmte. Daardoor moet je meer stoken, ben je duurder uit én een nieuwe radiator kost vaak hetzelfde als een hele ombouw”, betoogt hij.

Gedoe

Er heerst een gevoel dat het vervangen van een radiator veel gedoe is, denkt Lars. “Maar dat valt echt heel erg mee. Voor de prijs van een flinke ombouw kun je echt al wel een mooie, efficiënte, zuinige radiator aanschaffen. Dan is het én een mooier aangezicht dan de oude radiator, én bespaart het in de kosten op de energierekening.”

Veel vliegen in één klap

Het vervangen van radiatoren is volgens Lars dus een relatief goedkope ingreep die je huis, zeker als je alle oude radiatoren in huis vervangt, een stuk zuiniger maakt. “Het hoort eigenlijk bij de grote hoeveelheid achterstallig onderhoud dat er is in Nederland. We kijken daar allemaal voor weg, terwijl je met het vervangen van bijvoorbeeld de oude radiatoren veel vliegen in één klap slaat.” Aan de klus dus!