Zullen we het gezellig houden op sociale media?

Nadat hij weer eens zijn vrije dagen had opgeofferd aan allerlei negatieve discussies op Twitter, vond Stéphan Lam dat het anders moest. Hij kwam op het idee om Hardverzachters.nl op te zetten en een soort handleiding te maken van hoe je het leuker kan hebben op sociale media.

Hij had al de nodige professionele ervaring op socialemediagebied. Zo helpt hij als ondernemer bedrijven met online vraagstukken. Zijn missie met Hardverzachters.nl is om sociale media voor zoveel mogelijk mensen prettiger te maken. “Je kunt zoveel moois met Facebook, Instagram, Twitter en chatapps als WhatsApp. Aan de andere kant zie ik verharding en verwijdering tussen mensen, simpelweg omdat ze van mening verschillen. Het kan ook anders.”

Hardverzachters moet mensen helpen om op een andere manier een online gesprek aan te gaan en ze kennis bijbrengen over online. “Bijvoorbeeld, hoe beter je weet hoe een algoritme werkt, hoe beter de keuze kunt maken of je iets deelt of juist niet.”

Zo luid mogelijk schreeuwen

“Ik kan zelf soms helemaal opgaan in berichten over bijvoorbeeld een bepaalde politicus. Dan jeuken mijn handen om er iets over te zeggen. Zonde van mijn tijd.”

Daarnaast zag hij dat allerlei mensen om hem heen in aanraking komen met nepnieuws. “Het is zo makkelijk je te laten meeslepen met iets wat niet echt is en je te laten verleiden om je mening erover te geven. Je hebt zelf in de hand wat je leest, deelt en waarop je reageert. Ik wil mensen helpen om daar zelf stappen in te maken.”

Volgens Stéphan vragen de socialemediakanalen ons zo luid mogelijk te schreeuwen. Want alleen dan krijgen we de aandacht waar we zo hongerig naar op zoek zijn. “Want al die likes geven ons zo’n lekker gevoel. Daarnaast zijn we gemakzuchtig. Waarom zouden we een artikel lezen als de kop al smeuïg genoeg is? Zonder na te denken plaatsen we van alles op onze tijdlijn. Daar zit ook desinformatie bij. Voordat het gesprek eigenlijk al begonnen is gaat er dus vaak al iets mis.”

Niet meer luisteren

“We zijn niet meer nieuwsgierig naar elkaar en willen niet meer naar elkaar luisteren. Het botst, terwijl we soms ook kunnen beginnen met wat verdiepingsvragen te stellen. Waarom vindt of deelt iemand iets? Wat is de achterliggende gedachte? In plaats daarvan worden we boos op elkaar. Je ontvriendt iemand en komt in een bubbel terecht met allerlei gelijkgestemde mensen.”

Harverzachters.nl is opgericht om een wegwijzer te zijn voor mensen die bereid zijn om hun eigen online gedrag te veranderen. Vrijwilligers bieden voortdurend nieuwe artikelen en tips. “Het gaat om een andere houding die je aanneemt en dus niet om dat je allerlei perfecte gesprekken gaat voeren op sociale media. Ikzelf doe het lang niet perfect, maar ik weet steeds vaker mijn smartphone met rust te laten.”

Tips van Stéphan

Wat zijn Stéphans tips?

1. Grijp eens wat minder naar je smartphone. Je hoeft niet heel de dag op ‘de socials’ te zitten. Je mist echt niet zoveel hoor!

2. Als je iets leest en je vingers jeuken om te reageren, wacht dan even tot je eerste emoties zijn gaan liggen. Ook kun je een keer niet reageren, dan krijgt het ook minder aandacht.

3. Probeer in online gesprekken vragen te stellen aan de ander, in plaats van er meteen hard tegenin gaan. Door er in te hakken verwijder je direct van elkaar, door vragen te stellen begrijp je een ander beter en komt er ruimte vrij om met elkaar in dialoog te gaan.

