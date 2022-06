In Limburg wordt op grote schaal gezocht naar Gino, die woensdagavond na het voetballen is verdwenen. De politie gaat er vanuit dat het kind in levensgevaar is en houdt rekening met een misdrijf.

Geen spoor van Gino

De jongen, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn zus Kelly (32) logeerde omdat zijn moeder ziek is. Volgens Naomi, een andere zus, ging hij woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn, maar een uur later ontbrak ieder spoor van het jongetje. De familie heeft tot diep in de nacht naar de jongen gezocht. “Ik en mijn zus hebben vannacht tot vijf uur gezocht”, vertelt Naomi in tranen. “Overal geroepen en alles. Maar gewoon geen enkel spoor. Niks. Nergens.”

Bang in het donker

Het verdriet is groot bij de familie van Gino. Ze zijn zeer bezorgd. “Je weet niet waar hij terechtgekomen is”, snikt Naomi. “Wat maakt hij mee in de nacht? Je weet het niet. En hij is ook nog zo bang in het donker. Het is niks voor hem om niet thuis te komen.” De familie heeft overal flyers opgehangen en uitgedeeld. Inmiddels is ook een Amber Alert verzonden voor de vermissing. Naomi: “Ik hoop dat hij gewoon snel en veilig thuiskomt.”

Aanvullende informatie AMBER ALERT Gino 9 jaar!



- Groene schoenen met witte zool.

- Gino had een zwarte step bij zich met rode handvatten en een rode voetenplank

- Vermist sinds 01 juni 2022 vanaf 18.30 uur

- Vermist uit Kerkrade

- Zie de poster voor verdere informatie pic.twitter.com/eMPukXo5B1 — Politie Eenheid Limburg (@POL_Limburg) 2 juni 2022

Bron: Politie, AD, NOS