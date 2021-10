Zwangere Bibi Breijman opgenomen in het ziekenhuis

Nog geen week nadat ze het vrolijke nieuws over de zwangerschap wereldkundig maken, is Bibi (alweer) opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de zwangerschap van Teddy kampte Bibi namelijk ook al met extreme misselijkheid en werd ze daardoor meerdere keren opgenomen.

Bibi Breijman opgenomen in ziekenhuis

“M’n liefste… Daar ga je weer!” schrijft Waylon bij een foto van Bibi in een ziekenhuis bed. “Ik vroeg je van de week of je “jaloers” was op de gezinnen in het programma “een huis vol…” Je antwoord was heel duidelijk… “JA NATUURLIJK GEK!” Dat antwoord in combinatie met je huidige staat is het meest zwangere wat ik ooit heb gehoord!!❤️💪🤢🤮🥴👶🏽”

Daarbij grapt de zanger #HG #doetwathetbelooft.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Waylon (@official_waylon_music) op 30 Oct 2021 om 6:26 PDT

HG

HG is een aandoening waarbij je onvoldoende vocht en voedsel kunt binnenhouden en last hebt van overmatig overgeven. Tijdens de zwangerschap van Teddy kon Bibi pas na 20 weken haar avondeten binnenhouden. “Ik moest elke tien minuten naar de wc rennen en hield zelfs geen slok water meer binnen”, vertelde ze destijds. Vriendlief Waylon moest zijn vriendin meerdere keren naar het ziekenhuis brengen met uitdrogingsverschijnselen.

Tweede zwangerschap

Vijf dagen geleden maakten Bibi en Waylon hun zwangerschap wereldkundig. “Met jou wil ik een elftal”, met die tekst slingert Bibi het blije babynieuws de wereld in. Bij de tekst plaatst zij een aantal bewerkte foto’s op Instagram. Bibi heeft haar en Waylons hoofd bewerkt op een aantal stockafbeeldingen van zwangere koppels, zoals je hieronder kunt zien.