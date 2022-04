Eén ding is zeker en dat is dat áls je morgen geen reden hebt om naar buiten te gaan, je maar beter binnen kunt blijven. Het is morgenochtend namelijk bewolkt en nat. Vooral in het zuiden, midden en oosten van het land kan het langere tijd gaan regenen en is het dus een natte boel.

Code geel voor groot deel van het land

Het lijkt eerder herfst dan lente en dat wordt nog eens versterkt door de zware windstoten die voorbij komen. Vooral in Zuid-Limburg gaat het waarschijnlijk losbarsten, wat KNMI heeft doen besluiten om vanaf 10.00 code geel af te geven voor het zuiden van Limburg. In de middag kan het westen hier ook last van hebben. Daarom geldt code geel vanaf 14.00 tot 19.00 uur ook voor Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland.

Oppassen geblazen voor code geel

Volgens KNMI kunnen mensen in het verkeer en mensen die buitenactiviteiten gaan doen erg last krijgen van de windstoten en is het dus belangrijk om voorzichtig te zijn.

Bron: Hart van Nederland, Weer Online