Zwemmen met je hond? Pas op voor dít vervelende hondenkwaaltje

Honden kunnen wel tegen een stootje, maar een ongeluk zit soms in een klein hoekje.

Zo kan het gebeuren dat je hond na een enthousiaste zwempartij ineens een pijnlijke, afhangende staart heeft, die met geen mogelijkheid meer omhoog gaat. Vrolijk kwispelen gaat niet meer en ook zitten en weer opstaan is ongemakkelijk.

Sippe staart

Hoogstwaarschijnlijk heeft hij dan een zeldzaam, maar vervelend hondenkwaaltje te pakken: een cold water tail oftewel koudwaterstaart. Door (te) intensieve training of te lang zwemmen in koud water is er sprake van zuurstoftekort en onvoldoende doorbloeding in de staartspieren. Dit kan ook gebeuren wanneer je je hond urenlang in een te kleine bench zet. Spiercellen sterven dan af waardoor de staart er tijdelijk sip bijhangt. Vaak staat de staart vanaf de basis een stukje horizontaal en hangt de rest slap. Au!

Liever voorkomen

De kwaal komt het meeste voor bij jongvolwassen reuen, met name staande jachthonden en retrievers, zoals English setters, beagles, labradors en golden retrievers. Als je hond eenmaal een keer cold water tail heeft gehad, is de kans groot dat het nog eens terugkomt, volgens dierenkliniek AniCura.

Even rustig aan

Gelukkig geneest een koudwaterstaart vanzelf binnen een week of twee. Om je hond een handje te helpen, kun je 'm in overleg met de dierenarts pijnstillers en een warmtekompres op de aanzet van zijn staart geven. Enthousiaste spelletjes, commando's en lange wandelingen kun je beter even achterwege laten, zodat de staart kan herstellen.

Oogje in het zeil

Voorkomen is natuurlijk nóg beter. Houd vooral bij jonge honden een oogje in het zeil. Bouw zwemmen in koud water, training of arbeid (zoals jacht) langzaam op en zorg voor een goede conditie van je hond. Als je je hond meeneemt in een bench tijdens lange ritten, moet hij genoeg ruimte hebben om zich helemaal te kunnen strekken. Laat hem daarnaast regelmatig naar buiten om te bewegen.

Bron: Anicura.nl, Degroeneos.nl