Zwolse straat huurt woning voor Oekraïense gezinnen: “Ik zou ook geholpen willen worden”

Alles in huize Epema in de Eendrachtstraat in de Zwolse wijk Assendorp wordt op dit moment in gereedheid gebracht voor de opvang van zeven Oekraïners. In principe is het huis volledig beschikbaar voor de vluchtelingen, maar gordijnen worden opgehangen om de woonruimte van de keuken te kunnen scheiden om ze straks wat privacy te gunnen, kasten worden leeggeruimd en de vloer vrijgemaakt voor wat matrassen.

Het Zwolse gezin en hun buurtbewoners verwachten donderdag twee moeders, hun vier dochters (9, 10 en 12 jaar) en hun oma een warm welkom te kunnen heten. De vrouwen zijn recent voor het Russische oorlogsgeweld gevlucht. Hun mannen zijn achtergebleven in hun woonplaats Odessa. Vanuit de havenstad zijn de vrouwen gevlucht naar buurland Roemenië, waar ze de vluchtelingenstroom maar amper aankunnen. Vele Oekraïners reizen door naar andere landen.

Oorlogsgeweld

De Epema’s trokken zich het lot van de Oekraïners aan toen ze tijdens hun skivakantie in Oostenrijk over het oorlogsgeweld hoorden. “Wat er daar gebeurt, de beelden die je ziet, je hart breekt”, zegt Aliët Epema. “Op de terugreis hebben we erover nagedacht hoe wij konden helpen.”

Het opvangplan dat ze bedachten, voeren ze uiteraard samen met de buurt uit. Uiteraard, want in de Eendrachtstraat doen ze heel veel voor en met elkaar. Maarten Epema: “Wij zijn een hele betrokken straat, waar we oog hebben voor andere mensen. Deze oorlog, het is zo in je achtertuin, het grijpt je aan. Het gevoel overheerst: wat als je dit zelf overkomt? Dan wil je ook dat je opgevangen wordt.”

Na contact met particuliere hulporganisaties kwam de bal vorige week snel aan het rollen. Tijdens een burenbijeenkomst stonden de neuzen dezelfde kant op: eerst is noodopvang nodig bij de Epema’s en mogelijk ook enkele andere buren, daarna regelt de straat voor een jaar de gezamenlijke huur van een leegstaand studentenhuis. Een oproep op sociale media om financiële steun, meubilair en andere benodigde spullen bracht zoveel reacties teweeg, dat er van alles voldoende is.

De buren heten donderdag de vluchtelingen welkom met een bos bloemen. Om de solidariteit te benadrukken, hebben alle bewoners een affiche achter de ramen geplakt met daarop de vlag van Oekraïne, de Zwolse vlag en een welkomsttekst.

Spannend

De familie Epema kijkt uit naar de ontmoeting, maar spannend vindt ze het ook. “We kennen de taal niet en zij beheersen geen Engels of Duits. Het zal dus heel veel handen- en voetenwerk worden”, zegt Maarten Epema. Het is vooral de vraag hoe de vrouwen en hun (klein)kinderen er mentaal en fysiek aan toe zijn.

Ze vertrouwen op de hulp van de vluchtelingenorganisaties. “Het is nieuw voor ons. Maar het gevoel overheerst dat we er goed aan doen dit te doen. Misschien maakt het ook wel minder spannend doordat we dit met z’n allen aangaan. Daar is, denk ik, onze straat wel uniek in.”

Bron: De Stentor