Agnes Hofman: “Volgens mijn zoon ben ik een verzuurde complottheorist”

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met zoon T. (21) en schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Een tijdje geleden schreef ik op deze plek dat ik er nog niet helemaal over uit was, of ik het coronavaccin wel moest en wilde nemen. Want ik vond het doodeng: er was nog zo weinig bekend over bijwerkingen. En als het niet helpt tegen de engere mutaties (zoals sommige experts beweren), wat heeft het dan voor zin?

Advertentie

Recht op een vaccinatie

Maar goed, op dat moment waren al die zorgen nog niet zo relevant. Mijn leeftijdsgroep was immers nog niet aan de beurt en ik had ook geen idee waar ik die prik eventueel zou moeten halen. Fast forward naar een paar maanden later ben ik officieel ingezetene van Portugal. En heb ik vanaf komende zondag, samen met alle andere veertigplussers hier, recht op een vaccinatie. Daar kan ik gewoon voor bellen. “Dus die ga je halen”, zei zoon T. “Wil je dat ik de afspraak voor je maak?” vroeg beste vriend D. die beter Portugees spreekt dan ik. Ik stamelde wat, want… ik ben er nog steeds niet over uit.