Agnes Hofman: “Waarom durf ik niet eerlijk te zijn tegen mijn BFF?”

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met zoon T. (21). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Stel, je hebt een goede vriend. Een echte vriend. Gewoon platonisch, want hij is gay. Dus geen ongemakkelijke momenten wanneer jij een bikini staat te passen. En ook geen mooi-weer-vriend, want deze man is er ook op de momenten dat het even niet goed gaat. Zo iemand die net zo begaan is met mijn zoon als ik. Die extra belt wanneer mijn moeder griep heeft, gewoon om te kijken hoe het met haar gaat. Iemand die me dagelijks appt dat ik mooi ben, ook al voelt dat meestal niet zo.

Advertentie

Eerlijk

Hij steunt me bij al mijn dromen en plannen, en is mijn grootste cheerleader. Iedere dag knijp ik me in mijn handjes dat hij in mijn, in ons, leven is. En ja, ik ben er ook altijd voor hem. Want een echte vriendschap is gelijkwaardig. Maar… – natuurlijk is er een maar – hoe eerlijk kan, mag en moet je in een vriendschap zijn?

Droom