Agnes Hofman: “Op mijn 41e leer ik eindelijk ‘nee’ zeggen”

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met zoon T. (21). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Ja, ik had er eigenlijk wel een beetje buikpijn van. Van die e-mail waarin me een klus werd aangeboden. Als freelance journalist schrijf ik voor verschillende tijdschriften. Vaak pitch ik zelf ideeën, maar ik krijg ook regelmatig verzoeken omdat de chef redactie (die de opdrachten uitzet) vindt dat een bepaald onderwerp goed bij me past. Altijd eervol natuurlijk. En dus zeg je als freelancer meestal ja. Nou ja, ik dan.

Volgens mij stamt dat nog uit de tijd dat ik net begon, zo’n twintig jaar geleden. Iedere klus was er een. En als jonge single moeder zonder spaargeld had ik niet echt de luxe om mijn klussen uit te kiezen. ‘Ja’ zeggen betekende geld. Zekerheid. En rust. Dus ik schreef de nieuwsbrief van een bedrijf in badkamertegels en tikte stukken over ergonomische bureaustoelen en otters in Flevoland. Nee, daar ging mijn hart niet per se sneller van kloppen, daar kan ik eerlijk over zijn.

Maar ik merkte dat ik met ieder stuk ietsje beter werd. Want ook al heb ik de School voor Journalistiek gedaan, goed schrijven leer je pas echt door het vaak te doen. Ook toen het financieel steeds beter en meer stabiel ging, zei ik te vaak en te makkelijk ja. Door schuldgevoel, uit angst niet meer gevraagd te worden of om gezien te worden als lui. Maar ik heb besloten dat ik daar klaar mee ben. Zowel zakelijk als privé.

Ook in mijn sociale leven zei ik te vaak ja: “Natuurlijk ga ik mee naar de kroeg. Gezellig!” Maar wat ik eigenlijk bedoelde was: “Liever blijf ik vanavond thuis, maar ik ben bang dat je me geen leuke vriendin meer vindt als ik ‘nee’ zeg. Dus ik zie je om 20.00 uur.” Om halverwege de avond alweer te verlangen naar mijn warme bedje.

Gemiste studententijd

Vorige week durfde ik dat eindelijk op te biechten tegen een goede vriend. We leerden elkaar een paar jaar geleden kennen toen ik in Thailand woonde. Waar ik ongegeneerd mijn gemiste studententijd compenseerde. Niet zelden gingen we samen van de kroeg door naar een ontbijttentje en zagen we de zon opkomen. Als hij, of ik of wij allebei, tenminste niet met iemand in bed belandden. Ik heb geleefd! Schaamteloos! En hoewel ik er niets van had willen missen, ben ik niet meer diezelfde persoon. Iets wat hij wel verwachtte toen hij iets later dan ik naar Portugal verhuisde.

Ik zag zijn teleurgestelde blik toen ik zei dat ik het tegenwoordig om tien uur ’s avonds wel prima vind. Dat ik het echt lekkerder vind om zonder kater wakker te worden. Oh, en om me ook niet meer af te hoeven vragen in hoeverre ik me de avond ervoor heb misdragen. Door het bij mezelf te houden en eerlijk te zijn, voelde het boven verwachting goed om ‘nee’ te zeggen tegen zijn voorgestelde epische avond uit.

Behoorlijke flater

En toen kwam vanmorgen dus die email, met een klus die ik niet wilde doen. Dat wist ik meteen. Omdat het onderwerp niet helemaal bij me past. En omdat er nog zo weinig bekend is over dat bewuste onderwerp, kan ik als schrijver mogelijk een behoorlijke flater slaan op het moment dat het verhaal over een paar weken verschijnt. Maar wat nu als een andere freelancer het wel schrijft. En geen flater slaat. Wat zullen ze dan wel niet over me denken?

Na een half uurtje ijsberen – ja, ik ijsbeer om beter na te denken – wist ik dat ik het aanbod af moest slaan. Om mijn eigen buikpijn iets te verzachten stelde ik wel meteen een alternatief voor waar ik zelf erg enthousiast over ben. En de chef gelukkig ook. Het is echt zo: ‘Nee’, zeggen loont. Het is alleen jammer dat ik daar pas op mijn 41e achter kom…

Beeld: privé.