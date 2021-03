Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met T., haar zoon van 21. Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Knikkebollend zit ik nu achter mijn laptop; na nog geen twee uur slaap en met een grote bak koffie. Zoon T. begon vanmorgen om 7 uur met werken en checkte op mijn verzoek of ik al wakker was. “Nog wakker, ja!” snauwde ik, en ik smeet een kussen richting de deur. Nu ben ik sowieso geen ochtendmens, maar bij een bijna volledig gebrek aan slaap ben ik helemaal niet te genieten.

Volgens mij begon het met Meghan Markle, en haar nachtelijke interview met Oprah. Ja, dat moet het zijn. Het is allemaal haar schuld. Na twee uur drama en schandalen was ik klaarwakker. Maar goed ook, want ik had een aantal deadlines die ochtend. Wat ik had moeten doen, was na mijn werk de hele dag wakker blijven.

Diepe slaap

Uiteraard ging ik die maandag echter rond de middag slapen. Tot vroeg in de avond. En sindsdien zijn de rapen gaar; wat ik ook probeer, ik kom niet meer in een normaal slaapritme. ’s Nachts zit ik als een uil op de bank. Muziekje aan, drankje erbij.

Vannacht ook; om drie uur werkte ik twee gesuikerde donuts weg terwijl ik Wordfeud op mijn mobiel speelde, tegen wildvreemde mensen die blijkbaar ook geen slaap hadden. Om half vijf besloot ik de badkamer te poetsen. Rond zes uur ging ik hoopvol en vermoeid naar bed, om nog een paar uur slaap te pakken. Tevergeefs dus, getuige het kussensmijt-incident. Zal ik eruit of het lijf toch even laten rusten?

Wat ik had moeten doen, was nog een beetje fris uit bed stappen. Maar uiteraard zakte ik uiteindelijk weg in een diepe slaap, tot ik in shock wakker werd, aan mijn Libelle column dacht en mezelf uit bed sleepte.