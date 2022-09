Impulsaankopen: 4 tips om er nu écht mee te stoppen

Kun jij het? De Action inlopen voor batterijen en naar buiten lopen met niet meer dan alleen die batterijen? Mij lukt het inmiddels, maar het heeft even geduurd. Voorheen griste ik altijd wel wat mee. Een leuke kaars, iets van rotan (ben ik gevoelig voor) of nóg een kleurboek voor mijn kinderen.

Impulsaankopen zijn vaak kleine aankopen, die niet de hoofdprijs kosten. Daarom denk je over de aankoop ook niet zo lang na. Ach, die één of twee of drie euro. Maar tel die kleine uitgaven bij elkaar op en je geeft klakkeloos honderden euro’s per maand uit aan onnodige uitgaven.

Als het je lukt om ermee te stoppen of het aantal impulsaankopen een beetje in te dammen, kan dat geld naar je spaarrekening. Om het vervolgens uit te geven aan dingen die je wél echt belangrijk vindt en die je wél echt gelukkig maken.

Tips tegen impulsaankopen

Ik deel 4 tips die mij hielpen om te stoppen met hun impulsief kopen van allerlei spullen.

Tip 1: Laat je pinpas thuis

En je telefoon ook, want daar kun je tegenwoordig ook mee betalen. Neem alleen contant geld mee en precies genoeg voor wat je gaat kopen. Zo is het onmogelijk om meer mee te nemen dan je nodig hebt. Wanneer je dat zo een paar weken doet, reset je je gedachten. Waar het nu bijna vanzelfsprekend is om meer mee te nemen dan waar je voor kwam, verandert dat als je het lange tijd niet doet. Zo kun je na een tijdje die pinpas gewoon weer meenemen, zonder met een mandje vol bij de kassa aan te komen. Je hebt de gewoonte doorbroken.

Tip 2: Loop meteen naar het schap waar het te kopen product ligt

Door doelgerichter te winkelen kom je minder in aanraking met wat er nog meer te koop is. De kans dat je je laat verleiden om meer te kopen dan de bedoeling is, is daardoor kleiner.

Tip 3: Pas de 10-secondenregel toe

Over alles wat je uit het schap pakt, moet je van jezelf 10 seconden nadenken. Het liefst terwijl je het in je handen hebt. Voel de kwaliteit en denk ondertussen na of je het nodig hebt. En als je het niet per se nodig hebt, of het dan iets is waar je op de lange termijn blij van wordt of niet. Wedden dat je het in veel gevallen teruglegt?

Tip 4: Reken uit hoeveel je netto per uur verdient

En dan bedoel ik niet het bedrag dat op je salarisstrookje staat, maar wat je werkelijk overhoudt aan een uur werken. Hoe je dat doet? Neem je netto salaris (dus wat je elke maand op je rekening krijgt) en haal daar de kosten vanaf die je maakt om te werken. Bijvoorbeeld reiskosten die je zelf betaalt of kosten voor bedrijfskleding of kinderopvang. Wat onder de streep overblijft, is je werkelijke nettosalaris. Deel dat door het totaal aantal uren dat je aan werk besteedt. Dus niet alleen de uren die je op je werk bent, maar ook bijvoorbeeld je reistijd. Nu weet je wat je echt overhoudt aan werken. Zo kun je van iedere aankoop uitrekenen hoe lang je ervoor moet werken – 25 euro afrekenen bij de Action? Dat is voor veel mensen twee uur werken. Is dat het wel waard? Of besteed je dat zuurverdiende geld liever ergens anders aan?