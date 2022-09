Wat is voordeliger: eten opwarmen in de magnetron of in de pan?

Komen die jarenzeventigmagnetronkookboeken misschien tóch weer van pas?

Bespaartips

Nu de energieprijzen maar blijven stijgen, kun je heel wat geld besparen door op de kleintjes te letten. September is geldmaand bij Libelle, dus delen we de handigste bespaartips. Zo kun je dít wasprogramma beter niet meer gebruiken, bespaar je flink wat geld als je op deze manier boodschappen doet en verbruik je op déze manier veel minder water.

Keukenapparaten

Ook qua koken kun je met een paar kleine aanpassingen best wat centen besparen. Alle apparaten in de keuken verbruiken energie, maar het ene apparaat is zuiniger dan het andere. Zo zijn deze elektrische apparaten gigantische energieslurpers. Hoe zit het met de magnetron?

Magnetron megapopulair in jaren zeventig

In de jaren zeventig was de magnetron enorm populair. Er waren zelfs kookboeken speciaal gericht op deze manier van ‘koken’. Maar door angst voor radioactieve straling, associaties met zoute magnetronmaaltijden en de directe link met gemakzucht liep het imago van de magnetron een grote deuk op. Toch raadt Milieu Centraal aan om dit apparaat vaker te gebruiken, helemaal nu de gasprijzen de pan uit rijzen.

Pas op voor het klokje

Het maximale vermogen van de magnetron heeft vrijwel geen invloed op het energieverbruik. Dit geldt overigens wel alleen voor nieuwe magnetrons. Bij de oudere modellen kan het ingebouwde klokje soms van invloed zijn. Bij oude magnetrons of ovens neemt dat klokje zelfs 25 tot 40% van het jaarlijkse stroomverbruik voor zijn rekening.

Verschil in kosten tussen magnetron en pan

Het is lastig precies uit te rekenen wat nu het verschil is in opwarmen in de magnetron of in de pan. Maar dat de magnetron zuiniger is, is wel duidelijk. Een magnetron warmt alleen het voedsel op, dus niet de ovenschaal en het apparaat zelf. Daardoor is het efficiënter dan een elektrische oven of het gasfornuis.

Al zul je dat niet echt merken op je energierekening. Driekwart van het gas dat mensen verbruiken, gaat naar het verwarmen van het huis, 20% naar warm water. Kortom: het gebruik van gas in de keuken is slechts 3 tot 5%.

Tips om je magnetron zuinig te gebruiken

Maar nogmaals: alle kleine beetjes helpen. Je kunt jezelf dus gewoon aanleren om voortaan de magnetron te gebruiken om eten op te warmen. En let dan wel op de volgende dingen, want zo gebruik je de magnetron het zuinigst:

Roer het gerecht tijdens het opwarmen of ontdooien een paar keer door, zodat de warmte zich goed kan verspreiden. Ontdooi gerechten op een laag vermogen. Dit duurt iets langer, maar scheelt wel veel in energie. Heb je nog een oudere magnetron? Trek dan de stekker uit het stopcontact als je ’m niet gebruikt of fix een contactdoos met schakelaar. Dat kan 25 tot 40% aan stroom schelen in verband met het klokje.

Bron: Milieu Centraal, Trouw, RTL Nieuws