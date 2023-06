Agnes: “Alleen bij de dierenopvang kan ik mijn verstand op nul zetten”

Agnes twijfelt of ze nog meer dieren in huis wil nemen. Het lijkt haar enig en ze voelt zich mentaal beter tussen de dieren. Alleen zoon T. is nog niet overtuigd.

“Anders nemen wij hem wel hoor. Echt, met liefde! Maar succes!” roep ik, voordat ik de telefoon ophang. Zoon T. trekt een wenkbrauw op. “Wie nemen wij wel?” vraagt hij, aangezien hij net binnen komt lopen en dus bijna het hele gesprek heeft gemist. “Mam, wie nemen wij wel? Geen derde hond hoor”, en ik hoor de paniek in zijn stem.

Het klikt wonderwel tussen Nacho en Taquito – beter dan we ooit durfden te dromen – en het is inderdaad niet verstandig om daar nu een derde pup aan toe te voegen. Dat is ook niet praktisch. Ze kunnen allebei mee op de motor en twee hondjes op schoot kan net, als ik niet beweeg en dus de kramp in mijn benen voor lief neem. “Doe niet zo gek”, zeg ik daarom tegen T. “Natuurlijk nemen we geen derde hond. Ik heb het over Federico, het varkentje van de opvang.” T’s ogen worden groot van schrik, voor mij hét moment om de woonkamer uit te rennen.

Sinds een paar maanden doe ik vrijwilligerswerk bij een dierenopvang in de buurt, iets dat ik altijd al heb willen doen. Ik maak foto’s van events, heb een moestuintje aangelegd en denk mee over PR en hoe we geld kunnen ophalen om te voorkomen dat de stallen steeds overstromen met water. De ezels, geitjes en grote varkens kunnen dat aan, maar Federico, het kleine Vietnamese varkentje, heeft het zwaar in zijn natte bedje. En daar moet een oplossing voor worden gezocht. Regenwater omleiden en de stallen verbouwen zijn vreselijk duur. Te duur, voor een opvang die volledig op vrijwilligers draait in een land waar dierenwelzijn geen prioriteit is. Vandaar dat ik spontaan aanbood om het varkentje in huis te nemen. Ik fantaseer daar namelijk al maanden over: hoe het zou zijn als we een dierenopvang aan huis hebben.

Dat is toch enig, twee ezels, vier geiten en een kudde varkens op ons land? Toch? Niet dat het een heel realistisch idee is hoor: boerderijdieren zijn – ongeacht hoe schattig ze zijn – nu eenmaal heel veel werk. En ze eten meer dan wij kunnen verbouwen, dus ze zijn ook duur in het onderhoud. Dat is een verplichting die ik niet aan wil gaan, of aan durf te gaan. Niet in economisch instabiele tijden. Maar één varkentje, tijdelijk, dat moet toch kunnen? Zeker omdat we nog een stal hebben aan de voorkant van de farm, waar ooit geiten en kippen in hebben gewoond.

“Jij met je grote mond”, zegt T., die me gevolgd is naar de tuin. “Waarom bied je dit soort dingen aan?” vraagt hij, zonder een antwoord te verwachten. Want hij weet al wat ik ga zeggen. Toen ik me een paar maanden geleden aanmeldde bij de opvang, deed ik dat omdat ik ‘iets’ terug wil geven aan de gemeenschap. Iets wil doen voor een ander. Maar ik merk dat ik er zelf het meeste aan heb, omdat ik daar mijn verstand op nul kan zetten, als ik ezeltjes aai. Hoe rot en depressief ik me soms ook voel, dat is helemaal weg als ik alle diertjes de door mij meegebrachte worteltjes voer. Er zijn daar geen donkere wolken boven mijn hoofd, geen nare gedachten of tranen. Alleen uit frustratie dan, als ik hoor wat voor ellende de dieren mee hebben gemaakt.

Dan piept mijn telefoon, het is een Whatsappje van de opvang: “Hoi schat, ik heb even overlegd maar we denken dat het te stressvol is voor Federico om hem bij je te brengen. Hij is immers nog steeds heel bang voor mensen. En het regenseizoen is nu echt bijna afgelopen, dus binnenkort heeft hij geen natte voetjes meer.” Ik lees de app voor aan T., die opgelucht naar adem hapt. Dat begrijp ik. We hebben allebei al voldoende op ons bordje en het is wellicht niet slim om daar een getraumatiseerd biggetje aan toe te voegen. Bovendien, één varken is niet de oplossing voor mijn depressie, maar geef toe, het was wel erg leuk geweest…