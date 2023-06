Agnes: “Bah, ik moet er niet aan denken, zo’n zwetende kerel op me”

Agnes heeft al een aantal jaren geen seks meer, terwijl goede vriend S. de bloemetjes flink buiten zet.

“Hóe lang?” vraagt goede vriend S. geschokt. Hij verslikt zich in zijn wijntje. “Heb je al zó lang geen seks gehad?” Ik haal mijn schouders op, inmiddels gewend aan deze reactie. Blijkbaar is het een enorm taboe om celibatair door het leven te gaan. Om even geen behoefte te hebben aan die erotische vorm van intimiteit.

“Wat is er mis met jou?” lacht hij, en dat schiet bij mij in het verkeerde keelgat. Precies hierom neem ik mensen liever niet in vertrouwen, uit angst om bruut veroordeeld te worden. Liever luister ik lafjes naar de spannende sekscapades van S., een single gay man, die iedere dag wel matches heeft op zijn favoriete datingapp en geniet van een bijzonder sociaal leven.

Gegierd heb ik, toen hij vertelde over die keer dat hij met één man had afgesproken, maar uiteindelijk op een klein feestje belandde. “Zat ik daar, op handen en knieën, met die groep kerels om me heen...”, had hij smakelijk opgebiecht. O, en dan was er nog die keer dat hij op één avond met verschillende mannen op date ging. “Voor seks, ja. Natuurlijk, schat. Niet voor de gezelligheid.” Met rooie oortjes had ik gesmuld van zijn verhaal, preuts als ik soms kan zijn, maar ik had hem niet veroordeeld. Daar had hij me later nog over geappt, dat hij het zo waardeerde dat ik er niet raar over had gedaan. Nee, waarom zou ik?

Iedereen beleeft seksualiteit anders. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik wel een paar losbandige fases heb gehad, inclusief onenightstands met heren wiens naam ik inmiddels alweer ben vergeten. Dat deed ik omdat ik op dat moment zin had in een avontuurtje, omdat ik tipsy en dus een beetje losbandig was of omdat ik op dat moment niet zo lekker in mijn vel zat en snakte naar goedkeuring en bevestiging.

Nu weet ik dat snelle seks me niet gelukkig maakt. Integendeel zelfs. Bah, ik moet er niet aan denken, aan zo’n zwetende kerel op me. O, die ene keer met die vent die niets zei! Als in: niks. Die pompte een beetje alsof hij water op de camping aan het tappen was, met precies nul passie of bezieling. Dan was er nog die andere kortstondige bedgenoot die op het moment suprême dingen in mijn oor fluisterde die gelukkig toch echt strafbaar zijn in de hele Europese Unie. Sneller dan een duikboot implodeert, stond ik boos naast het bed, in mijn nakie, wijzend naar de deur. Want dat is het ding met onenightstands hè; de verwachting versus de realiteit.

Toen ik jonger was, wilde ik dat risico nog wel eens nemen. Zo van: misschien eindigen we niet in de kroonluchter, maar wordt het in ieder geval gezellig. Ik ben inmiddels bijna 44 en heb er de energie niet meer voor, om me op te laden voor een date – en dan heb ik het nog niet eens over scheren en snoeien – om leuk te doen en dan ook nog eens over te gaan tot de daad.

Als ik dat allemaal gehad heb, dan moet ik ook nog aan de postcoïtale smalltalk! Dat is helemaal zo’n draak die het niveau van ‘Heb je hobby’s?’ amper overstijgt. Nee, ik moet het niet en ik wil het niet. Nu niet. “Ik ben gewoon even uitgesekst”, mompel ik daarom wat beledigd tegen S.

“Even?” vraagt hij, terwijl hij demonstratief op zijn vingers de jaren telt. “Je bent een oud wijf geworden”, sneert hij. Ik visualiseer in stilte hoe ik hem uit zijn stoel trek en van mijn hoge dakterras smijt. Op de oprit met al die scherpe keitjes. “Klopt”, zeg ik rustig. “En jij bent na al die jaren dus nog steeds een slet.”