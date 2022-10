Agnes: “Bah, masturberen, ik moet er niet aan denken”

Agnes kreeg veel steun naar aanleiding van haar vorige column en ontdekte hoe zij het beste met haar depressie kan omgaan.

“Ik ook, lieverd”, appte een vriendin uit Nederland als reactie op mijn column van vorige week, waarin ik de dag niet meer dan een 3 kon geven. “O, ik voel me ook al weken depressief. Vandaag geef ik mijn levensgeluk een 4.” Ik glimlachte. Niet omdat ik mijn vriendin het geluk niet gun, maar omdat ik me gesterkt voelde: ik ben niet raar of alleen.

En het is dus niet gek om ongelukkig te zijn, als je zoveel in je leven hebt dat wel goed gaat. Want dat kwam er bij mij nog eens bij; dat tergende schuldgevoel alsof ik niet unhappy mág zijn. Omdat zoveel dingen immers wel goed gaan: ik heb een kind, een hond, een droomhuis en mijn gezondheid. Al hebben T. en ik vaak ruzie, luistert de hond voor geen meter, douche ik nog steeds met emmers warm water omdat we de boiler niet kunnen aansluiten en ben ik te dik zonder conditie.

De omstandigheden voor geluk - of het ontbreken daarvan - zijn dus enorm betrekkelijk. “Joh, ik had voor een week gezonde maaltijden besteld”, sprak een opdrachtgever vorige week maandag halverwege de middag in. “Drie per dag. Maar vandaag is dag vier en alles is al op.” Ik grinnikte een voicememo terug, knabbelend aan een reep vegan chocolade: “Weinig is zo lekker als emo-eten”, riep ik bemoedigend in in het bandje. “Behalve seks. Koop een speeltje om jezelf op te vrolijken!” stuurde ze retour.

Bah, masturberen, ik moet er niet aan denken. Maar beetje bij beetje voelde ik me beter. Door de lieve reacties op de column, maar vooral ook omdat ik met mijn kwetsbaarheid het gesprek met andere vrouwen aanzwengelde.

Ook zij hebben ogenschijnlijk alles, maar zijn helaas te bekend met die duistere wolken boven hun hoofd. Met de twijfels en het gebrek aan zelfvertrouwen. Het idee van: wat doe ik eigenlijk op aard en waarom? Is dit het nu? Is dit alles? Ook zij durfden daarmee niet uit de gelukskast te komen. Bang om weggezet te worden als zeurend, ondankbaar of - nog erger - aandachtzoekend als een prinsesje nooitgenoeg.

“Zitten we in een midlife crisis?” vroeg een andere vriendin zich af. “Moeten we een jongere man of het roer compleet omgooien?” Ik schudde mijn hoofd. Nee, we moeten verdorie helemaal niks. En toen realiseerde ik me opeens dat we misschien te veel bezig zijn met uit die vervloekte depressie te komen. Geforceerd, en met man en macht. Dat heeft voor mij en voor mijn vriendinnen dus een averechts effect. Want zelfs met een turbo-Tarzan vibreren we ons niet naar het ultieme geluk, hoor.

Wat nu als we ons overgeven? Denk er maar eens over na: als we door een heftige golf het water in worden gesleurd, moeten we ons even laten meevoeren. Van de golf op zijn hoogtepunt gaan we het immers nooit winnen. Beter sparen we adem en energie om onszelf op een rustig moment naar veiligheid te zwemmen. Geldt dat niet net zo voor heftige stormen in je hoofd? Wat nu als we alle schuldgevoelens laten varen? Gewoon met elkaar praten over wat we voelen, maar niet krampachtig op zoek gaan naar een oplossing?

In mijn geval werkte dat uiteindelijk dus wel. Want het zorgde voor rust in mijn hoofd en mijn lijf. Ik piekerde niet meer krampachtig over hoe ik uit de depressie kon komen, maar liet de tranen over mijn wangen stromen. Ik voelde - diep - al wist en weet ik nog niet precies wat. Maar beetje bij beetje klaarde de lucht op. Begrijp me niet verkeerd, de wolken boven mijn hoofd zijn nog verdomd grauw. Alleen, ik vecht er dus niet meer tegen. Daarom is die 3 van vorige week vandaag een 4,7. Ik hoop bij mijn vriendinnen ook...