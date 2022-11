Agnes: “Ben ik een vrek als ik mijn vriendin geen geld meer leen?”

Agnes’ vriendin Susanna maakte maar al te graag gebruik van haar gulheid. Ook nu vraagt ze weer om een ‘lening’ die ze nooit zal terugbetalen.

Laat ik vooropstellen dat ik niet rijk ben. Absoluut niet. Integendeel, dan had ik voor een ander beroep moeten kiezen. Echter, de laatste jaren heb ik wel een redelijk stabiel en comfortabel bestaan. Ik heb hard gewerkt om op dit punt te komen. Misschien dat ik daarom zo terughoudend ben om mijn vriendin Susanna wéér geld te lenen.

Natuurlijk heet ze geen Susanna, maar ik probeer een beetje discreet met de situatie om te gaan. Het zit zo: ik ken Susanna nu een jaar of zes. We leerden elkaar kennen net voordat ik Nederland verliet. Via Facebook of all places. Destijds stonden we allebei aan de vooravond van een grootse emigratie naar Bali. We wisselden tips uit en ja, ontmoetten elkaar al snel in het paradijs. Gezelligheid vanaf dag één, echt. Zoon T. vertrok immers vrijwel meteen naar een boerderij voor vrijwilligerswerk, dus ik had in Susanna iemand om het eiland mee te verkennen, drankjes te doen en naar het strand te gaan. We hebben dezelfde leeftijd en waren allebei op zoek naar geluk en onszelf. Het enige verschil was: ik werkte als freelance journalist, zij deed... weinig. Nou ja, niks.

Ze was - als Britse - precies op de hoogte op welk uitkeringspotje ze kon teren, en dat bleken er best een hoop te zijn. Daar kon Susanna op Bali wel redelijk van leven, zonder alle extraatjes. En zo begon het: natuurlijk kon ik die drankjes wel betalen. Of die taxi, als het financieel even lastig voor haar was. Ik betaalde ook vliegtickets en zelfs een hotelovernachting, toen we het land uit moesten vliegen voor een visum. Dat ging slechts om enkele honderden euro’s hoor, maar toch. “Je bent de zus die ik altijd had willen hebben”, zei ze toen, voordat ze me een dikke knuffel gaf.

Zoon T., die mee was op dat korte tripje naar Singapore, rolde met zijn ogen. “Ik vertrouw haar echt niet”, zei hij bezorgd. Dat wuifde ik weg.

“Het is toch fijn dat ik er voor haar kan zijn,” zei ik. “Dát is vriendschap.” Nee, ik hoefde haar niet te helpen bij het maken van een financieel plan, zei ze. Susanna had liever dat ik meeging naar het winkelcentrum. Cosmetica, tasjes, schoenen... Ze heeft een verfijnde smaak. En gek genoeg gunde ik het haar ook nog, al deed ze die aankopen indirect van mijn centen. Ze had zoveel meegemaakt, ik kon het missen en ja, ik was echt van haar gaan houden. Ik wilde voor voor haar zorgen, haar gelukkig zien. Nu weet ik dat het een toxic relatie was, zoals je die ook met een lover kunt hebben.

Als Susanna geen geld had of ik haar geen geld gaf, was ze een ‘slechte’ vriendin: chagrijnig, niet belangstellend en egoïstisch. Maar tijdens een rooftop-uitje op mijn kosten, was ze de gedroomde en gezellige BFF. Onbewust wist ik wel dat het niet klopte. En was ik stiekem ook opgelucht toen T. en ik ons pad vervolgden, in Thailand. Zo kon ik haar op afstand houden.

“Denk je?” vroeg T. destijds met opgetrokken wenkbrauwen. Hij zag de bui al hangen. En inderdaad, precies een maand na mijn aankomst maakte ze haar grootse entree in ‘mijn’ Thaise bergdorpje. “Denk je dat er plek is in jouw appartementencomplex? En zou je me kunnen helpen met de borg?”

Zoon T. was furieus. “Ze is gewoon een klaploper”, foeterde hij. En ik moest erkennen dat hij gelijk had. Dat het niet normaal was dat ze geld kwam halen voor sigaretten en drank. Of dat ze er altijd maar vanuit ging dat ik een taxi betaalde. Daar werkte ik zelf te hard voor, terwijl zij hele dagen druk was met zichzelf en haar emoties. Wat een luxe. Dat wilde ik ook wel, maar ik had mezelf, T. en blijkbaar ook Susanna te onderhouden.

De vriendschap bekoelde, van beide kanten. Dat ik naar Portugal verhuisde, liet ik haar uiteindelijk per Whatsapp weten. ‘Succes’, zei ze. En dat was het. Dacht ik. Tot er enkele maanden geleden opeens weer berichtjes kwamen. Hoeveel ze me miste, hoe gezellig we het hadden gehad en hoe goed ik voor haar was geweest. “Kijk, hoe lief”, lachte ik triomfantelijk naar T. Hij schudde zijn hoofd. “Wacht maar”, zei hij. En ja hoor. Vrijdag ontving ik een emotionele voicememo: Susanna was na een paar maanden Caraïben weer thuis en liep enorm achter met de huur. “Wil je me alsjeblieft nog één keer helpen?” smeekte ze, voordat ze om vijftienhonderd euro vroeg. Ze noemde het een lening, maar inmiddels weet ik beter.

Ja, ik kon het missen, maar wilde ik dat ook? Ben ik een vrek als ik mijn vriendin geen geld meer leen? Of is dat de enige verstandige keuze? “Dat je hier nog over moet nadenken”, zuchtte T. Hij heeft gelijk. Zoals altijd. Maar waarom is nee zeggen, zelfs in deze situatie, toch nog zo verdomd lastig?