Agnes: “Bestaat er zoiets als vriendschappelijk verliefd zijn?”

Agnes vindt bij de opticien naast een bril, ook de liefde. Of is het gewoon een nieuwe vriendschap?

Nee, het was geen liefde op het eerste gezicht. Maar dat komt vooral doordat ik enorme trek had. Het was al laat in de middag, toen zoon T. en ik donderdag het winkelcentrum in wandelden. Hij was vrij, dus we brachten samen de motor weg voor een eerste beurt bij de dealer en hebben daarna heerlijk geluncht en gewandeld in het zonnetje, in de oude stad. “Volgens mij hebben we geen vegan burgers meer”, knorde ik na een paar uur tegen T., toen we op het punt stonden weer naar huis te rijden. “Laten we even naar de mall gaan.” Echt, geen seconde had ik aan de opticien gedacht, tot ik er een kwartiertje later langs liep. Shit, dacht ik. Ik moet inderdaad een echte bril.

Sinds ik een paar maanden geleden wazig voor het koekjesschap in de Lidl stond, draag ik plastic leesbrilletjes die ik op Amazon heb gescoord: vier stuks voor twintig euro, in een kek cateye montuurtje. Via een online test wist ik dat ik sterkte plus 1 moest hebben. Ik ben bijna slechtziend, ik weet het. Maar goed, ik dwaal af. Van de spanning en nervositeit misschien, want ik heb sinds deze donderdag dus een soort van vlinders in mijn buik. Voor die chick van de opticien. En nu komt het: zij ook voor mij. Ik weet het zeker.

Nadat ik had uitgelegd wat ik kwam doen, plande ze een afspraak in om mijn ogen grondig te laten opmeten. “De opticien is nu met pauze. Kom je met een half uur terug?” Ik dook de bio-winkel ernaast in. Ik bestelde wortelcake met kaneel en een kannetje thee om mijn ergste honger te stillen.

“Wat een leuk mens, hè”, had ik tussen het knabbelen door opgemerkt. “Ja, ze is geloof ik wel aardig”, antwoordde T. Aardig? Aardig dekte haar lading niet, dacht ik. Maar op de een of andere manier kon ik dat niet uitleggen. Nog steeds niet. Natuurlijk had haar enthousiasme in het begin commerciële intenties: ik was een potentiële klant en zij werkt vast op basis van commissie. Maar nadat ik mijn multifocale designerbril met bluelight had afgerekend en ze me van hetzelfde montuur ook een zonnebril had aangesmeerd, leerden we elkaar past echt goed kennen. Ze liet foto’s zien van haar kinderen en haar hond. En vertelde dat we heel dicht bij elkaar wonen.

“Ken je dit kerkje?” had ze gevraagd. “Als je ervoor staat, zie je links een appartementencomplex, tegenover een park. Daar woon ik, op de tweede verdieping.” Keek ze me nou veelbetekenend aan? Zo van: kom je een keertje gezellig langs? Want daarna begon ze over haar liefde voor cocktails, die ze zelf maakt. Lekker, ik ben benieuwd… “Je lachte wel erg hard om haar grapjes”, merkte T. op, toen we na ruim twee uur de brillenboer uitliepen. “Ik bedoel, wat was er voor rare vibe tussen jullie?” Ik kon niets anders dan glimlachen. Ja, we hadden een vibe, maar ik kan mijn vinger er niet opleggen.

Bestaat zoiets, als vriendschappelijk verliefd? Dat ik me nu al verheug om haar over een dag of tien weer te zien, als mijn brillen klaar zijn. Dat ik na een paar dagen nog voel waar ze haar hand op de mijne legde. Dat ik benieuwd ben hoe haar weekje paasvakantie is geweest. Of ze ook aan mij heeft gedacht. Vriendschappelijk, natuurlijk. Natuurlijk…