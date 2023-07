Agnes: “Een dunne penis zie ik niet meer als een groot bezwaar”

Vriendin N. heeft haar nieuwe vlam een ‘proeftijd’ gegeven. Agnes Hofman vindt het een geniale uitkomst.

Van schrik kon ik geen woord meer uitbrengen. Eindelijk had ik, na máánden radiostilte, vriendin N. weer aan de lijn. Ze is een van mijn reisvriendinnen, met wie ik een jaar of zes geleden op Bali heb ge-Eat, Pray, Loved. Nou ja, we hebben daar vooral veel gegeten, en af en toe een tempel bezocht. Van liefde – op een paar kortstondige van alcohol doordrenkte amourettes na – was geen sprake. Natuurlijk niet! Ik durf wel te stellen dat N. in de liefde net zo gedesillusioneerd was als ik. Het zit er voor ons gewoon niet in, besloten we.

“Laten we onszelf vanaf nu voorop stellen”, zei N. stellig toen we op Bali waren, “en alle romantische energie in onszelf steken.” Ik had goedkeurend geknikt, “amen”, gepreveld en het glas geheven op zoveel wijsheid en inzicht. Misschien dat ik daarom zo stil viel aan de telefoon gisteravond, na de legendarische woorden: “Ik heb een nieuwe man en hij heeft een proeftijd.” Ik hapte naar adem; proeftijd? Is haar nieuwe man een voormalig delinquent?

Echt, ik zou ook willen dat ik niet zo kortzichtig was. Dat ik haar nieuwe liefde zonder enig vooroordeel kon omarmen. Maar een crimineel? “Welke misdaad heeft hij gepleegd?” vroeg ik met een bibberend stemmetje, hopend op een geweldloze fraudezaak die met een sisser afliep, of een groot juridisch misverstand. Hij was vast onschuldig.

N. schoot in de lach: “Nee gekkie, hij heeft een proeftijd bij míj. Dat kan ik iedereen aanraden. En het is ook echt iets voor jou!” kirde ze door de lijn. Geen idee of dit idee echt uit haar eigen koker komt, of uit de Sex and the city-reboot And just like that… maar het principe is even simpel als briljant.

N. liep een week of acht geleden een man van vijftig tegen het gespierde lijf. Hij is een serieuze ondernemer met een lucratieve en legale (!) side hustle. Zijn twee volwassen dochters en zijn moeder belt hij bijna iedere dag. Hij is gek op N., maar laat haar compleet vrij. Sterker nog, als zij naar een feestje gaat, blijf hij thuis en is haar huis schoon als ze thuiskomt.

N.: “Maar het is geen sukkeltje dat op alles ‘ja’ en ‘amen’ zegt hoor.” Klinkt als de ideale man, toch? “Precies. En daarom heb ik hem een proeftijd van drie maanden gegeven”, zei ze beslist.

Ze vervolgde: “Ik kan het niet meer, Aggie: op iemand vallen, echt verliefd worden en voor de zoveelste keer mijn neus stoten. Door die proeftijd, bouw ik een soort garantie in. We kijken het drie maanden aan, tenzij het echt niet werkt. Potentiële afknappers als een vieze onderbroek, een dunne penis of slechte kookkunsten zie ik niet meer als een groot bezwaar of rode vlag. Want met vochtige doekjes, orale seks en een maaltijdservice kan je al die problemen verhelpen. Maar ja, als je vluchtig date via Tinder, denk je niet in oplossingen. Dan moet het meteen perfect zijn, omdat we eigenlijk niet willen investeren in onze nieuwe vlam.”

Ik knikte instemmend. Oh, de redenen waarom mijn amourettes spaak liepen! Zo had ik ooit de hots voor iemand die me meenam naar een geweldige sushitent. Helaas liep bij het tweede stukje de kwijl uit zijn mond. Kokkend staarde ik hem aan, met een wijzende vinger en een: “Iewl!”

Op dat moment wist ik niet dat de beste man net naar de tandarts was geweest voor een ingreep, maar mij zo leuk vond dat hij de date niet wilde verzetten. Als ik hem een proeftijd had gegeven, was het misschien heel anders gegaan. Dan had ik hem misschien een servetje aangereikt, en charmant geglimlacht. “En dan was hij helemaal als een blok voor je gevallen, omdat jij je lief en begripvol opstelde”, zei N. streng. “Zoals je in een stevige verkering zou doen. Wij hebben het daten overgeslagen en zijn direct – voor drie maanden – in een relatie gestapt. Dat geeft een veel beter beeld hoe mijn eventuele toekomst er met hem uit zal zien, dan die al romantische dates die helaas meteen stoppen zodra je echt samenwoont.”

Is dit dé manier? Heeft N. zowaar de datingcode gekraakt? Op de achtergrond hoorde ik potten en pannen: “Ja, hij staat af te wassen”, had N. blij gezegd. “Hij wil mij natuurlijk voor zich winnen, en op deze manier valt er voor hem ook nog echt iets te jagen. Daar houden mannen van.” Ik geef toe: ik weet niet of ik er al klaar voor ben, om te daten. Maar het mag duidelijk zijn dat ik er zonder proeftijd helemaal niet aan begin…