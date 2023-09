Agnes: “Fruit redden uit de boom van de buren is geen stelen, toch?”

Agnes krijgt onenigheid met haar zoon over het plukken van fruit. Vooral de vijgenboom trekt haar aandacht.

“Mam, dit kan je écht niet maken”, verzucht zoon T. We maken een wandeling door ons gehuchtje in de bergen; van onze farm en de boomgaard next door richting het bos. Voor de hondjes natuurlijk, maar ook omdat ik een nieuwe hobby heb: wildplukken.

Vorig weekend kwam ik na een boswandeling thuis met een bak wilde bramen en twee volle handen sleebessen, die mijn zelfgemaakte gin as we speak een culinaire upgrade geven tot sleedoornlikeur. Deze trip heb ik een andere missie: de wilde aardbeiboom die ik in een afgelegen bospaadje heb gespot. “Laten we eens deze weg nemen”, had T. voorgesteld. “Hier staat een mooi huis dat ik je wil laten zien.”

Achteraf misschien wat naïef, want hij kent me inmiddels. Bij het omslaan van de hoek, viel mijn mond open. Niet vanwege dat huis, whatever. Nee, een enorme perzikboom verspert bijna ons pad. Hij ruikt wat muf, door alle vruchten die op de grond weg liggen te rotten. Vloekend en tierend stap ik over het fruit. Net als ik een tirade af wil steken, zie ik in mijn linkerooghoek een appelboom met inmiddels bruine appels. Daarachter een beauty van een boom met peren die een paar weken geleden geplukt moesten worden. Hoofdschuddend lopen we door het straatje. Van wie zijn deze bomen, vragen we ons af. De paar huizen lijken bewoond, al zien we geen auto’s. Ook geen hekken, trouwens. Maar dat zegt niets. Onze boomgaard is ook niet afgekaderd.

De grenzen zijn met stenen gemarkeerd, zoals dat vroeger ging. Ik zou - uiteraard - woest worden als iemand probeert mijn peren, walnoten of olijven te pikken. Dus nee, het is nooit in me opgekomen om fruit van buurtbewoners uit de boom te trekken. Tot nu dan. Want verdorie, wat was ik blij geweest met een mand gratis perziken. Of met iets meer peren, om zo’n lekkere moes te maken. “Ze hebben het niet laten hangen voor de vogels”, concludeert T. “Het interesseert ze gewoon niet.” Mijn gedachten dwalen af; peer is ook heerlijk in chocoladetaart. En die perzik had ik in een droogoven kunnen stoppen, voor heerlijk zoete en gezonde snacks in de winter. Natuurlijk kan ik die ook kopen in de supermarkt, maar niets… echt niets is zo lekker als vers geplukt fruit.

Het is ook duurzamer, en gratis natuurlijk. Al had ik er graag voor betaald. “Dit trekt ook ongedierte aan”, zegt T. als we eindelijk weer koers zetten richting het bos. En dan valt mijn oog op een grote vijgenboom, aan de rand van een verwaarloosde wijngaard waarvan de meeste rode druiven al aan het gisten zijn. Ik duw T. de hondenriem in zijn handen, en hol erop af. “Je doet het niet hoor”, roept T. me na. “Dat is diefstal.” Echt, het is dat T. thuis is geboren en sprekend op mij lijkt, anders zou ik denken dat hij na de bevalling is omgeruild. Want, wie is deze brave Hendrik van de agrarische politie?

“Mam, dit kan je écht niet maken”, zegt T. streng. “Ik vind het ook doodzonde, en ja, die vijgen zien er rijp en geweldig uit. Maar ze zijn niet van ons, en jij gaat ze dus niet plukken. Wat als iemand ons ziet? Dat er camera’s hangen? Dan zijn het weer de enige twee donkere mensen - buitenlanders ook nog! - in het dorp die een misdaad begaan… Ik kijk hem verbaasd aan: “Fruit redden uit de boom van de buren is geen stelen, toch? Kijk hoe ze de boel laten verpieteren!” T. is onverbiddelijk en loopt door richting de wilde aardbeiboom die we legaal leeg kunnen trekken. En ik, ik geef op. Voor nu dan. Vandaag ga ik die vijgen niet plukken. Maar morgen als T. nietsvermoedend aan het werk is… ha, dan zijn ze van mij!”