Agnes: “Hoeveel laagjes moet ik aan om mijn lichaam te verhullen?”

Agnes Hofman is al jaren ontevreden over haar gewicht en leert van haar zoon een wijze les.

“Mam, je bent 44. Je wéét hoe het werkt: hoe meer je eet en hoe minder je beweegt, hoe dikker je wordt. Dus ga nu niet heel verbaasd doen over het feit dat je jezelf dicht hebt gemetseld en dus geen hemdje aandurft omdat niemand je bovenarmen mag zien”, sneerde zoon T. vorig weekend. “Je hebt volgens mij twee opties. Het accepteren óf er iets aan doen. De derde optie, tegen mij klagen, is komen te vervallen. Voor altijd. Ik ben zó klaar met dit gezeik.”

Zelfs de hondjes keken geschrokken op van de toon die T. aansloeg. Een toon vol onbegrip, vermoeidheid en ergernis, die ik niet gewend ben. T. is namelijk de geduldigste persoon die ik ken. Hij heeft me weleens toevertrouwd dat hij soms halverwege mijn gewauwel even uitcheckt, terwijl hij naar me blijft kijken en om de elf seconden lichtjes knikt. Zo van ‘ik hoor je, praat gerust verder’, zonder dat hij enige energie in het gesprek hoeft te steken, want ik ratel wel door.

Prins William doet dat ook, inclusief een lichte beet op zijn lip, als hij op een druilerige dinsdagmorgen in een willekeurige papierfabriek een rondleiding krijgt: ‘Really? Tell me more,’ maar ondertussen denkt hij bijna zichtbaar aan Kate die thuis met warme scones en thee op hem wacht.

Ik snap het hoor, tuurlijk. Ik ben ook dodelijk vermoeiend. En saai blijkbaar, want volgens T. draai ik te vaak hetzelfde riedeltje over mijn gewicht af. “Het ergste is nog dat het niet eens gaat om dik of dun. Klagen over je gewicht is een excuus geworden, een smoes. Ik moet dat niet meer toestaan. Ik moet je die ruimte niet meer geven, en dat ga ik dus ook niet meer doen”, bromde hij, voordat hij zijn lange benen over zijn fauteuil slingerde, opstond en naar buiten liep.

Het zijn momenten als deze waarop ik me afvraag in hoeverre onze dynamiek gevormd is door het feit dat ik een alleenstaande moeder ben. Zou ik met een partner ook zoveel tegen mijn zoon klagen? Vast niet. Dan zou ik mijn betere helft lekker lastigvallen met mijn twijfels en onzekerheden. Dan had T. zich niet hoeven ontwikkelen tot huispsycholoog. Onze relatie staat echter - goddank - niet meer ter discussie.

Jaren geleden was die serieus voer voor een depressie: het feit dat we niet konden praten en daarna het schuldgevoel dat ik T. geen gezin en de hopelijk bijbehorende stabiliteit kon geven. Mijn zoon heeft alleen mij, hoe intens lullig is dat? Samen naar het buitenland verhuizen heeft ‘ons’ echter goed gedaan, met alle mooie en bijzondere avonturen die we samen en los van elkaar beleefden. We hebben gepraat, gehuild en zelfs een keer geknokt en nu zijn we closer dan ooit.

De grote vraag is echter: heeft hij gelijk? Ik vrees van wel. Ontevreden zijn heeft iets heel troostend, want je hebt altijd dát: die irritante vriendin, een vervelende baan, die extra kilo’s of gewoon... jezelf. Geef toe, het is heerlijk om te haten. Wat doen we als dat wegvalt? Iets anders zoeken, of gewoon proberen oprecht gelukkig te worden? Er hoeft namelijk niet altijd iets mis te zijn. Misschien moet ik eens leren en durven genieten van de momenten dat er - hoe fijn - eens niets te klagen valt.

Nou ja, behalve over het weer. De 41 graden hier valt me zwaar. Peinzend sta ik voor mijn kast: hoeveel laagjes moet ik aan om mijn lichaam te verhullen, vraag ik me verdrietig af. Dan - als een engeltje op mijn schouder - hoor ik T.’s wijze woorden weer: “Accepteren of er iets aan doen, zijn de enige opties.” Bijna vanzelf trek ik een sporthemdje uit de kast. Niet dat ik met deze temperaturen aan de bak ga, ben je gek. Het hemdje is het meest comfortabel om deze hittegolf te tackelen.

Dan gaat T.’s kamerdeur open. Hij grijnst als hij mijn hemdje ziet. “Dat staat je leuk”, zegt hij, voordat hij vraagt of ik de honden wil uitlaten en meteen bij de bakker een broodje voor hem wil meenemen. “Tuurlijk”, zeg ik en loop als vanzelf naar de kapstok, waar mijn kimono hangt. Wéér is mijn eerste gedachte dat ik mezelf moet verstoppen, dat ik niet gezien mag worden. Ik ben daar zo ongelooflijk klaar mee.

Voor het eerst in heel lange tijd smeer ik daarom wat SPF op mijn schouders en armen, lijn de hondjes aan en loop naar buiten. Voor mijn zoon, omdat ik hem echt niet meer wil lastigvallen met mijn geklaag, maar ook voor mezelf. Zelfs ik verdien meer dan mezelf steeds zo neerhalen. Wie heeft ooit bepaald dat dik niet goed is? Niet mooi is? Dat ik dat niet mag zijn? Het is bijna onwennig, die warme zon op mijn huid, maar het voelt goed.