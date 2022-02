De ex van Agnes had losse handjes: “Er is niets aan de hand hoor,” loog hij tegen de politie.

Eerlijk gezegd weet ik niet wat me bozer maakte gisteravond: beelden van Lil Kleine die zijn vriendin op straat mishandelde, of zijn fans die op social media roepen dat we de feiten niet kennen. En dat vrouwen zó ver kunnen gaan, dat een man - haar man en de vader van hun zoontje - de controle verliest. Bizar, want de feiten liggen dankzij beveiligingscamera’s letterlijk op straat: Jorik - zoals de ploert echt heet - sleurde Jaimie aan heur haren de auto uit, en zette haar hoofd klem. Daar was hij ook gewoon mee weggekomen, als die beelden niet massaal op social media - via het juicekanaal van Life of Yvonne - werden gedeeld. “Hopelijk gaat ze nu echt bij hem weg,” appt een vriendin, die net als ik al jaren rare gossip hoort over het gedrag van Lil Kleine. Hoe hij Jaimie publiekelijk kleineert en vernedert, hoe hij haar boven alles klein probeert te houden.

Ongeacht hoe mooi, talentvol en zelfverzekerd je ook bent, dat doet iets met je. Iedere dag krijgt je zelfvertrouwen een knauw. Je gaat erin geloven dat je weinig tot niets waard bent, en put hoop uit die momenten wanneer het wel gezellig is en je de bevestiging krijgt waar je zo naar verlangt. Ja, ik spreek helaas uit ervaring. In een van mijn eerste columns schreef ik over de biologische vader van T., die al ook losse handjes had. Niet van de ene op de andere dag hoor. Nee, het sloop erin. Eerst gooide hij de zuurkool - die ik op zijn verzoek had gemaakt, want bah! - tegen het plafond. Meneer vond het niet lekker. Daarna begon hij me - met mijn post partum lichaam - te vergelijken met vrouwen die wel strak in hun velletje zaten. En alles werd een discussie: uitgaan met vriendinnen mocht niet, en “Hoezo wil je journalistiek studeren?” Ik was er te dom voor, zou het toch nooit volhouden en wie moest dan het huishouden doen? Stik in je zuurkool dacht ik, toen ik ontdekte dat ik in deeltijd kon studeren.

Overdag was ik bij mijn zoontje, ’s avonds ging ik naar college. En ’s nachts kreeg ik regelmatig een klap. Ik weet nog dat hij me zo hard tegen de rand van het bed smeet, dat mijn rug naar achteren klapte en daarna hard naar voren. Ik durfde niet te bewegen. Kon ik nog wel bewegen? Ja, uiteindelijk wel. En ja, ik wilde weg, maar ik kon geen kant op. Ik had geen geld, geen zelfvertrouwen en bijna geen vriendinnen. Het is nu eenmaal zo, besloot ik. Want wat moest ik anders? Tot er op een dag tijdens een ruzie werd aangebeld. Het was de politie, die op verzoek van de buurman was gekomen. “Er is niets aan de hand hoor,” loog mijn ex bij de voordeur, terwijl ik blauw aangelopen op de grond lag, omdat hij hij mijn sjaaltje zo strak had aangetrokken.

T., toen twee, zat in een hoekje van de kamer te huilen. Een agent pakte hem op, een ander hielp mij omhoog en een derde stelde voor dat ik een tas zou pakken. T. en ik zijn nooit meer teruggegaan. Ja, dat Blijf van mijn Lijf-huis was de hel, in meerdere opzichten. Maar eindelijk kon ik met meer afstand nadenken over wat ik wilde met mijn leven: liefde, respect en veiligheid stonden bovenaan, voor zowel mij als mijn zoontje. Ik zette mijn trots opzij, belde mijn ouders en we hebben een half jaar bij ze gewoond, tot T. en ik ons eigen huisje kregen. Twee jaar erna studeerde ik af en was ik ook financieel in staat om voor mij en mijn zoon te zorgen.

Nee, het is niet mijn favoriete onderwerp om over te schrijven, of zelfs om over na te denken. Maar ik weet dat er zoveel vrouwen in Nederland zijn die in een relatie zitten die niet goed is voor hen en hun eventuele kinderen. Iets dat ze, net als Jaimie en ook ik destijds, ontkennen. Terwijl erover praten echt het beste is dat je voor jezelf kunt doen. Nu moet Jaimie er wel iets mee, voor haar zelf en hun zoontje. Hopelijk doet ze dat ook, en zal blijken dat deze publieke interventie het begin is van een gelukkiger leven...