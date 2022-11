Agnes: “Iets bewoog nogal fanatiek onder die hoop bladeren”

Wanneer Agnes samen met haar zoon gaat werken in de tuin, klinkt er een geheimzinnig geritsel vanuit de composthoop.

Verschrikt keken zoon T. en ik elkaar gistermorgen aan. “Hoorde jij dat ook, dat geritsel?” vroeg ik. Hij knikte. We keken allebei naar het ‘whatever’ hoekje in de tuin. Dat plekje waar we – vooral uit luiheid en gemak – dode bladeren en walnoten naartoe harkten. Denk geïmproviseerd composthoopje, omdat we geen idee hebben waar we die tuintroep anders moeten laten.

Ik stond er een paar meter vandaan, om de laatste pepers, tomaten en paprika’s te inspecteren. Tot dan toe was dat mijn grootste probleem op deze, voor mij zeldzame, relaxte zondag: plukken of nog even laten rijpen aan de plant? Ja, ik was – tot dat moment – in een bijzonder goede bui.

Geen idee waarom of hoe het kwam. Maar voor het eerst in lange tijd hing er gisteren geen donkergrijs wolkje boven mijn hoofd. Sterker nog, het was zonnig. In mijn hoofd en buiten. Zoon T. zag het meteen bij het ontbijt. En stelde voor dat we lekker in de tuin gingen werken. “We moeten nog een paar bomen planten. Zullen we dat samen doen?” vroeg hij lief, omdat er in werkelijkheid nog 51 fruitbomen en -struiken wachten op hun definitieve plek. Enorm intimiderend, en daarom staan ze al maanden in hun pot. Ze doen het tot mijn verbazing enorm goed en groen. Er groeit ook van alles aan, qua besjes citroen en zelfs kleine vijgen.

Natuurlijk, had ik naïef geglimlacht. Hoe gezellig en ontspannend. “Zullen we met de twee rode frambozen beginnen?” had ik voorgesteld. Terwijl T. een diep stenen bloembed leeg schepte om plaats te maken, checkte ik de pepertjes. Ik bood in mijn goede bui zelfs aan om een chilisaus te maken, omdat hij daar zo dol op is. “Of een pittige salsa”, had ik tot zijn tevredenheid geroepen.

En toen hoorden we allebei dus dat geritsel. Iets bewoog nogal fanatiek onder de hoop droge bladeren. ‘Oh, laat het een eekhoorntje zijn’, dacht ik hoopvol, terwijl T. met hark in de hand polshoogte ging nemen. ‘Laat het alsjeblieft een eekhoorntje zijn.’ Maar helaas…

Het bleek een slang. “En een grote ook”, zei T., die meteen zijn telefoon greep om het gevaarte te filmen. Ik viel bijna flauw van schrik. Hij is meer held dan ik, dat geef ik meteen toe. En ja, ik weet heus wel dat er op en rond een farm van alles leeft. Dat is ook helemaal prima, zolang ik er maar niet mee geconfronteerd word. Met een volwassen hoefijzerslang in de tuin, is het gewoon iets minder leuk schoffelen. Ook al verdween hij kronkelend uit het zicht, richting het weiland.

Een snel rondje Google leerde me dat slangen niet van mensen houden, maar vooral een hekel hebben aan honden. Waarom hadden we die van ons eigenlijk niet mee naar buiten genomen, zoals we altijd doen, vroeg ik me hardop af terwijl ik de keukendeur opende om Nacho te halen. “Omdat de poort open staat”, riep T. nog, maar toen was het al te laat. Nacho keek naar mij, naar T., kwispelde vrolijk en holde de poort uit, zijn vrijheid tegemoet. Let wel, we hebben Nacho pas vijf maanden. Binnen luistert hij al wel een beetje, maar buiten… geen idee. Het is een kleine Portugese Podengo, een jachthondje. En je moet – zo zei het asiel – daarom ten alle tijden voorkomen dat-ie ontsnapt. “Grote kans dat je hem namelijk niet meer vangt.”

T. liep hem snel maar zonder paniek achterna, terwijl ik als een dolle stier het huis inrende: waar zijn Nacho’s favoriete hondenkoekjes, waar is zijn riem? En toen brak het wachten aan. Was hij naar ons weiland gerend? Met het enorme bos erachter? Of juist de andere kant op, richting de provinciale weg. Ik opende alle poorten, want stel dat hij zelf naar huis komt. Lullig als de deur dan dicht is. Of dat ik er niet ben om hem op te vangen. In de verte hoorde ik de stem van T., die duidelijk zijn paniek probeerde te onderdrukken. Hij is dol op Nacho. Gelukkig is het wederzijds.

En hoe fijn is het dat Nacho net zo weinig held is als ik: hij was naar de weg gerend, maar durfde goddank niet over te steken. “Ik heb hem”, hoorde ik T. roepen. En ja, even later liep hij breed lachend ons heuveltje op, met een onschuldig kijkende Nacho op zijn arm, zich van geen enkel kwaad bewust. “Gaat het?” vroeg ik T. Hij knikte. “En met jou?” vroeg hij.

Ja, de adrenaline raasde nog door mijn lijf. Eerst die vervloekte slang en nu dit Nacho-drama. Mijn hart klopte in mijn keel. Maar gek genoeg moest ik toegeven dat het eigenlijk nog wel goed ging. “Zullen we dan nu eindelijk die twee frambozen planten?”