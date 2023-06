Agnes: “Ik ben vergane glorie. Over the hill. Past her prime”

Agnes Hofman ziet zichzelf ouder worden en kan zich nog niet neerleggen bij alles wat daarbij komt kijken.

Eerlijk gezegd heb ik geen idee, wanneer ik echt een ‘oudere’ vrouw werd. Was het de pandemie, en ben ik tijdens de lockdowns ongezien en ongemerkt mijn jeugd verloren? Of ben ik verlopen door de stress van het kopen van deze boerderij? Versleten en gekraakt door mijn depressie?

Laten we vooropstellen dat de voordelen kloppen. Black doesn’t crack. Nou ja, crackt niet zo hard omdat een bruine huid iets dikker is dan een witte. Mijn moeder – een volbloed chocoladeprinses – ziet er geen dag ouder uit dan ergens begin zestig. Zeker als ze vrolijk en uitgeslapen is. Dit jaar wordt ze 75. Ja, dat komt door die vervloekte blikjes Nivea waar ze bij zweert, maar ook door haar goede genen. En die lijken – helaas voor mij – een generatie over te slaan. Ondanks dat ik me goed verzorg, en gestopt ben met roken en drinken word ik steeds treuriger als ik in de spiegel kijk. Voorheen kreeg ik complimentjes over mijn amandelvormige ogen, nu ben ik kandidaat voor een ooglidcorrectie. Volgens mij is mijn neus gegroeid en zijn mijn lippen geslonken. Waar komen die fijne lijntjes vandaan? Die rimpel tussen mijn wenkbrauwen na een intensieve werkdag? Het grijze haartje dat brutaal onder mijn zwarte pruik uit piept?

Tien jaar geleden zei een goede vriendin – die tien jaar ouder is – tegen me dat ze nergens jaloers op is. “Behalve op je jeugd”, zei ze. Wat een aanstellerij, dacht ik. Maar nu snap ik het: ik zal nooit zeggen dat ik mooi was, maar ik had op een goede dag wel een bepaalde uitstraling. Een bepaalde charme, waardoor mannen en vrouwen met me flirtten en zich op straat naar me omdraaiden. Nou, die tijden zijn bruut voorbij. Ik trek alleen nog maar de aandacht vanwege mijn twee bijzonder schattige en knappe hondjes. “Het is definitief voorbij”, jammer ik telefonisch tegen die bewuste vriendin. “Ik ben vergane glorie. Over the hill. Past her prime. Oud en versleten.” Ze schiet in de lach: “Is plastische chirurgie niet heel goedkoop waar jij nu zit? Misschien moet je dat eens overwegen”, zegt ze, immer praktisch.

Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet zeker wekelijks before- en after-foto’s van klinieken bestudeer. Voor mijn oogleden, een iets kleiner neusje, een iets voller lipje en weer wat vulling in mijn jukbeenderen. Gewoon, om de klok weer met tien jaar terug te draaien. Me meer als mezelf te voelen. Niet eens voor de aandacht, hoor. Echt niet. Maar het is me te snel gegaan. Ik ben er nog niet klaar voor, om mijn midlife te toe te laten. Om afscheid te nemen van het meisje dat ik ooit was en de vrouw die ik ben geworden te omarmen. Want, ik ken haar niet. Geen idee wie ze is. Wat ze wil, of waar ze voor staat.

Slapeloze nachten heb ik, van het ‘en nu?’-gevoel. Natuurlijk ben ik blij met mijn leven hier, maar is dit het? Is Portugal mijn laatste bestemming? Wil ik voor altijd alleen blijven? Moet ik niet nog een uitspatting maken? Dat rusteloze, dat zie je nu in mijn gezicht. Dat straal ik uit. Ik ben gejaagd en buiten adem, omdat ik iets najaag, al heb ik geen idee wat. Ja, geluk en berusting. Met mijn leven, mezelf en mijn uiterlijk. Ik klik de foto’s van de kliniek weer weg. Natuurlijk zou ik een complete make-over willen en duur is het inderdaad niet. Ik kan zelfs in termijnen betalen! Alleen, ik vrees dat het me niet brengt wat ik zoek, zoals de boerderij dat ook niet heeft gedaan. Ik moet het geluk echt in mezelf zoeken. Dan zie ik er vast al iets beter uit. Maar verdorie, hoe dan?