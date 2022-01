Agnes is de ongekroonde take-away koningin. Het is 24 jaar geleden dat ze voor het laatst heeft gekookt.

Verschrikt kijk ik T. aan; dit is bijna net zo heftig als zijn ik-wil-het-huis-uit bommetje, dat hij een jaar geleden vanuit het niets dropte. “Ik meen het,” zegt hij. “Alsjeblieft?” Natuurlijk wil ik hem, mijn lieve schat, boven alles gelukkig maken. Maar erwtensoep koken, from scratch, vind ik bijna een brug te ver.

“Kan je opa en oma niet vragen om een pakje op te sturen, of zo?” probeer ik. Maar hij schudt van niet. “Dat is niet hetzelfde.” Wat blijkt nou, T. heeft heimwee. Niet naar het weer – hallo storm Corrie – of naar de blokjes kaas op een kringverjaardag. En stroopwafels en zelfs patatjes kapsalon kan hij hier gewoon kopen. Nee, het gaat hem blijkbaar om een bordje nostalgie. Een bordje troost misschien. Begrijp me niet verkeerd; T. is wel happy hier. Gelukkiger dan ik, in ieder geval. Maar af en toe mompelt hij iets over fietsen en rookworst van de HEMA.

Vanwege Covid willen we nog niet ‘naar huis’ vliegen; in mijn ogen is dat vragen om problemen. Bovendien zit ik niet helemaal lekker in mijn vel, en heb ik geen zin ‘iedereen’ te zien om vervolgens te liegen dat ik paradijselijk gelukkig ben. Want, dat is niet zo.

“Dus de next best thing is homemade erwtensoep,” besluit T. “Dat is een leuke uitdaging voor je, omdat gezond koken goed is voor je healthy lifestyle.” Daar heeft hij een punt!

Als ik zeg dat ik sinds 1998 niet gekookt heb, schieten mensen in de lach. Maar dat is oprecht zo. Ik ben de ongekroonde take away koningin.

Toen we nog in Amsterdam woonden, haalde ik gebakken vis op de markt, salade bij de supermarkt en warme aardappels bij de traiteur om de hoek. Hier in Portugal is het helemaal makkelijk. Eten is hier veel goedkoper en de meeste afhaaltentjes – ja, ook de goede – hebben altijd wel een 2 halen, 1 betalen actie lopen. Zo betalen we regelmatig niet meer dan 7 euro voor twee grote porties lasagne van Jamie Oliver’s restaurant. Volgens mij is het duurder om dat zelf te maken, al weet ik dat door gebrek aan die ervaring niet helemaal zeker.

Ik zou het inderdaad wel willen, gezonde vegetarische prutjes maken. Maar koken kost zoveel tijd. Je moet het ook allemaal plannen en uitdenken. Voorbereiden en marineren. Dat weet ik dankzij YouTube, waar ik tientallen video’s heb bekeken over vegetarisch en gezond koken.

Maar ja, de tijd hè… Voor mij is tijd altijd geld geweest. Stel dat koken 10 uur per week kost. In die tijd kan ik een, twee of misschien wel drie artikelen schrijven. Dan haal ik de take way-kosten eruit en hou ik nog wat over.

Is dat normaal? Nee. Maar het werkt wel. Voor mij dan. Maar zoon T. is dus aan het muiten in de keuken: “Het gaat me ook niet per se om de smaak hoor. Maar gewoon, die knusse geur in huis. Een verse maaltijd, bereid door mijn moeder.”

Verdorie, is hij me aan het manipuleren om me in beweging te krijgen? Die vage glimlach rond zijn lippen doet me vermoeden van wel. Maar vooruit, erwtensoep it is. Zonder echte worst, maar met flink wat liefde en motivatie. Geen idee waar ik moet beginnen. Eerst maar op zoek naar een pannenwinkel…