Agnes: “Ik saboteer mijn eigen geluk”

Agnes Hofman is bijna jarig en realiseert zich hoe dankbaar ze is dat ze er nog is.

Een beetje geërgerd kijkt zoon T. me aan. “Niets?” roept hij bijna wanhopig uit. “Is er verdorie níets wat je voor je verjaardag wilt hebben?” Ik haal mijn schouders op. Natuurlijk wil ik van alles hebben; wereldvrede, een paar ezeltjes en een boiler, dát zou fijn zijn. Eindelijk warm water! En nee, ik douche niet meer met de waterkoker, maar stap nu à la Wim Hof onder de koude druppels van dat piszwakke straaltje. Ik heb er het geduld niet meer voor, om te wachten en dat ding zo’n keer of tien aan te zwengelen en daar een emmer mee te vullen. Het scheelt ook dat het water nu – door de warmte – bijna lauw uit de kraan komt hoor. Of misschien ben ik er gewoon aan gewend geraakt, aan deze primitieve manier van leven.

“Wil je anders een overnachting in een spahotel?” probeert T. enthousiast. “Dan kan je daar lekker weken in een warm bad.” Ik schud mijn hoofd: “Dat vind ik zonde van het geld, zeker nu in het hoogseizoen.” Ik zie de verbazing in zijn ogen. “Je bent echt veranderd”, mompelt T. Ik weet dat hij gelijk heeft. Vroeger, in mijn vorige leven, had ik daar niet over getwijfeld. Dan was ik al opgesprongen om mijn tas snel in te pakken. Of dan had ik hem een paar weken van te voren een lijstje gegeven met ‘suggesties’, in volgorde van belangrijkheid en gecategoriseerd op winkel en budget. Maar helaas voor hem, kan ik niets bedenken. Dat komt ook door mijn meest recente twee columns hoor, waarin ik nogal dramatisch terugkijk op mijn grootste medische trauma. Dat ik al veertien jaar leef met de handrem erop, uit angst dat het op een dag toch allemaal over is. Gehuild heb ik, als een gefrustreerde zeehond, toen de laatste online stond. Ik voelde me enorm naakt en kwetsbaar, maar zag het ook als een manier om die periode voorgoed af te sluiten. Of nou ja, een poging daartoe. Om afscheid te nemen van datgene waar ik het meest last van heb: mijn depressieve zelf.

Ik kwam er – door de zelfreflectie en het schrijven – achter dat ik mijn eigen grootste vijand ben. Want ik saboteer mijn eigen geluk. In alles. Relaties en vriendschappen wijs ik af voor ze goed en wel zijn begonnen. En zelfs in dit droomhuis, zag ik een jaar lang vooral wat er niet goed was: geen warm water, krakende vloeren, enkel glas en zwakke elektra. Door me daarop te focussen, had ik minder oog voor het spectaculaire uitzicht. Of voor het feit dat de muren zo dik zijn, dat ze ons beschermen tegen iedere hittegolf. En dat de tuin weliswaar wat in hoogte afloopt, maar ook dat ik gisteren een enorme mand vol meloenen, rode ui, tomaten, komkommers en sla kon oogsten. Hoewel ik hard voor dit tuinsucces gewerkt heb, voelde dat toch al als een cadeautje. Zeker toen ik de meloen opensneed en dat eerste sappige zoete hapje nam, samen met T., en de twee hondjes op ons terras in het schemerlicht.

Serieus, wat wil ik nog meer? “Kaartjes voor de Barbie-film?” roept hij dan smekend uit. Misschien moet ik hem ook uit zijn lijden verlossen. “Leuk”, glimlach ik. “Reserveer maar.” Hij slaakt een diepe zucht van opluchting. En ik ook. Morgen word ik 44 en ik heb er zowaar zin in. Niet dat ik iedere rimpel omarm hoor – ben je gek! – maar ik ben vooral dankbaar dat ik er nog ben. Dat ik de dag in goede gezondheid met mijn lieve zoon door kan brengen. Eerst naar de film en dan een hapje eten, dat is het plan. En voor het eerst ga ik geen lange lijst met voornemens maken. Ik roep ook zeker niet uit dat dit jaar mijn beste ooit zal worden. Want door de hoge verwachtingen die ik mezelf oplegde, viel het altijd tegen. Om er daarna een hartgrondig “zie je nou wel?” voor zelfmedelijden tegenaan gooien. Nee, ik neem me voor om iets liever voor mezelf te zijn, en dingen op een meer positieve manier te bekijken. Ook als de dagen weer wat donker en duister worden. Dát wil ik hebben voor mijn verjaardag. Dan komen die ezeltjes hopelijk volgend jaar wel…