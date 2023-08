Agnes: “Is het gek dat ik even een break van het moederen wil?”

Agnes was dolblij toen zoon T. tijdens de pandemie weer thuis kwam wonen. Drie jaar later begint ze daar toch anders over te denken.

“Weet je het zeker?” had ik ruim zes jaar geleden bezorgd gevraagd, toen ik zoon T. met de taxi bij een klein gehuchtje afzette. “Echt, je kan zo weer met mij mee terug, hoor.” Zeventien was hij, en als hbo-dropout samen met mij naar Azië vertrokken voor onbepaalde tijd. Als vrijwilliger zou T. een jonge weduwnaar helpen op het land en zijn kinderen Engelse les geven. Dit in ruil voor kost en inwoning.

Ik zie hem nog staan, op dat Balinese landweggetje, bij het afscheid nemen. “Ja, oké, doei nu”, mompelde hij ietwat beschaamd. De hele compound was uitgelopen om T. te verwelkomen en ik kon mijn schok niet verbergen bij het zien van dat primitieve matje op de grond waar mijn zoon zou gaan slapen. Heb ik er wel goed aan gedaan om hem daar achter te laten, spookte die slapeloze nacht door mijn hoofd. Ik kon niet eens vragen of alles goed ging, vanwege de slechte wifi door het hevige noodweer.

Uiteraard had T. daar de tijd van zijn leven, en ik stiekem ook: voor het eerst kwam ik echt toe aan zelfreflectie, aan nadenken, verwerken en ja, ook wel schaamteloos genieten van mijn vrijheid. T. vond het lekker rustig zonder mij en mijn drama. Hij maakte zich na een half jaar zelfs zorgen over het naderende einde van zijn vrijwilligerswerk. “Ik heb een andere werkplek gevonden, dichter bij waar jij woont. Maar eh, ik denk dat ik een kamer ga zoeken, oké?” had hij me medegedeeld, waarna hij een greep deed in mijn portemonnee voor de borg. De jaren erna verliepen precies zo: in Maleisië, in Thailand en in Lissabon verbleven we steeds in dezelfde stad, vooral omdat ik dat wilde, voor het geval dat. Maar T. woonde en werkte in hostels en was eigenlijk al uitgevlogen. Mijn nest was al leeg.

Tot covid. Logisch natuurlijk, dat het hostel dichtging en T. letterlijk op straat kwam te staan. “Wat vervelend voor je”, glimlachte ik blij toen ik de deur voor hem open deed en zijn koffer aannam. “Je bed is al opgemaakt hoor”, jodelde ik van geluk. Mijn zoon, mijn baby van twee meter voor wie ik weer mocht zorgen, was weer thuis!

En dat is hij nu – ruim drie jaar later – nog steeds. Verdorie! Het is natuurlijk helemaal mijn eigen schuld. Ik dacht – en T. ook – dat hij de boerderij binnen een paar maanden met gierende banden zou verlaten. Het tegendeel is echter waar. T. blijkt een heuse agrariër die zijn roeping heeft gevonden. Zijn avonden en weekends brengt hij bij voorkeur door in de tuin, al dan niet met bijl, kettingzaag of spade.

Zaterdagmorgen kwam hij met een big smile en een volle mand terug uit onze boomgaard, waar hij peren had geoogst. Van die kleintjes, die perfect zijn om te stomen. “Of maak anders lekker moes, met kaneel”, opperde hij, waarna hij naar zijn kamer vertrok voor een siësta. “Wil je de komende uren daarom niet stofzuigen?” gooide hij mijn hele planning in de war. “En lekker als we vanavond verse pasta eten, met tomaat en basilicum uit de tuin”, riep hij nog, en hij trok de deur achter zich dicht.

“Wil je niet op zoek naar een kamer in de stad?” vroeg ik hem die avond, voorzichtig maar hoopvol. T. keek me niet begrijpend aan. “Dit wilde je toch? Moederen en zo?” Ik zuchtte diep. Ja, dit wilde ik. Drie jaar geleden. Voor even. Voor een jaartje of zo. En daarna intens zwelgen in zelfmedelijden als hij de deur definitief uit zou vliegen. Lelijk janken met All by myself van Celine Dion uit de speakers, dat werk.

Dat T. nu nog steeds thuiswoont, vind ik soms wel… heftig. Ik ben 44, maar al 24 jaar aan het zorgen. Is het egoïstisch dat ik even met niemand rekening wil houden? Is het gek dat ik weer een break nodig heb? Wat tijd voor mezelf om na te denken over het heden en mijn toekomst, zonder enige afleiding?

“Ga je me het huis uitzetten?” vroeg T. geschokt. Ik schudde mijn hoofd. “Nee, natuurlijk niet. Dat zou ik nooit doen. Maar nogmaals – verdorie! – ik ben toe aan een break. Mijn moederschap even op pauze zetten, om schaamteloos aan mezelf te denken en aan mezelf te werken. T. knikte begrijpend. “Snap ik hoor mam, maar vergeet voor nu de peertjes alsjeblieft niet.”