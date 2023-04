Agnes: “Is het mijn eigen schuld dat een vriendin over me roddelt?”

Terwijl sommige mensen helemaal opleven als ze roddelen, hebben anderen er een hekel aan. Agnes ging ook weleens lekker op de bank zitten om zich te verkneukelen aan verhalen over andere mensen. Tótdat de roddels ineens over haar gingen.

Ik had beter moeten weten. Zij – laten we haar Karen noemen – staat bekend als een grote gossip queen. Ze kan het zelf niet helpen hoor, denk ik. Want in haar enthousiasme en zucht naar wat spanning kwekt ze vrolijk over anderen, tegen iedereen die het horen wil. Over kapsels, kledingkeuzes en collega’s, maar ook over vreemdgaan en ander relatiedrama. Ja, ook tegen mij, aan de telefoon.

Natuurlijk hing ik niet op. Sterker nog, ik luisterde ademloos. Heb ik me er weleens lekker voor geïnstalleerd op de bank? Er een smakelijk wijntje bij ingeschonken? En er popcorn bijgepakt? Driewerf ja! Maakt me dat medeplichtig? Vast. Maar dan heb ik nog wel het recht om te klagen nu ik zelf over de tong ging. Toch? Want ja, Karen heeft over me geroddeld. En ik werd woest.

Om even een goed beeld van de situatie te schetsen: na zoveel jaar als freelance journalist, ken ik nu eenmaal veel mensen. Zoals Karen. En samen kennen we vrijwel iedereen. Heerlijk. Zo blijf ik een beetje op de hoogte nu ik in het buitenland woon. Nou ja, bleef op de hoogte. Want ik verwacht niet dat we ooit nog gaan bellen met elkaar.

Ergens vorige week stuurde ik een andere vriendin – zij heet voor de gelegenheid Genevieve, want waarom niet? – een foto van zoon T., die samen met hondje Nacho een groene kool uit de grond trekt. Zomaar, omdat ik aan haar moest denken, toen ik tijdens het oogsten door de tuin liep.

“Wat toevallig”, appte ze later. “Ik had het op dat moment over jou. Met Karen.” Wat blijkt, beide dames waren op een event. Zo’n ongemakkelijk event waar ze alle twee blij waren dat ze met iemand in gesprek raakten. Karen en Genevieve kenden elkaar van naam, en wisten allebei dat ik de verbindende factor was. Ja, een gesprekje over mij was de ijsbreker.

“Maar al snel begonnen we een beetje tegen elkaar op te bieden”, sprak Genevieve in, op een voicememo van vijftien minuten. “Zo van: wie kent Agnes beter? Wie is de betere vriendin?” Dat is Genevieve, zonder twijfel. Met haar ben ik naakt naar de sauna gegaan. Alleen bij haar durfde ik als eerste – in mijn blootje! – een trap op te lopen, wetende dat ze achter me liep en zo vol zicht had op… nou ja, je snapt het.

Maar dat wist Karen niet. En Genevieve had geen idee dat ik Karen al een paar maanden niet had gesproken. De rek was er even uit, of zo. Daarom vond ik het zo vervelend dat Karen een van mijn kwetsbaarste momenten ter sprake bracht. Ik zie haar zo staan, met een wijntje in de hand en de opgewonden blik in haar ogen op het moment dat ze persoonlijke gossip deelt. “Ik maak me zo’n zorgen over Agnes”, had ze op samenzweerderige toon gezegd. “Ik bedoel, ze kwam een tijdje niet buiten en arme T. moest de boodschappen doen.”

Mijn mond viel open: vorig jaar heb ik Karen in vertrouwen genomen en haar precies verteld hoe ik me voelde. Heb ik me huilend heel kwetsbaar opgesteld. Wat was ze lief en wat stelde ze goede vragen. “Vertel je het aan niemand?” snikte ik, vol schaamte over mijn tijdelijke pleinvrees. “Natuurlijk niet”, had ze gezegd.

Fast forward naar een jaar later, gebruikte ze precies die juice om zichzelf een houding te geven op een feestje. En waarom? Voor de sensatie? Of om Genevieve af te troeven met zeer persoonlijke informatie? Echt zorgen maakte ze zich niet, want dan had ze wel gebeld. “Dat heb ik wel gedaan”, bitste ze een dag later, toen ik haar boos confronteerde. Ze noemde me zelfs een leugenaar toen ik zei dat ik geen enkele oproep van haar heb gemist. Ik ging bijna aan mezelf twijfelen, tot ik uitvoerig door mijn belhistorie ging: zie, Karen heeft me echt nooit gebeld.

“Ze voelt zich waarschijnlijk betrapt”, zei T. “En waar bemoeit ze zich mee? Ik doe altijd de boodschappen, ongeacht hoe jij je voelt. Probeert ze je en passant ook af te schilderen als slechte moeder?” Daar had ik nog niet eens over nagedacht. Waarschijnlijk omdat ik ergens – diep van binnen – een beetje verteerd werd door schuldgevoel. Want verdorie, ik lustte ook wel goede gossip hoor. Over die arrogante collega bijvoorbeeld, of over de sekscapades van een bronstige BN’er.

Echter, sinds ik hier op een berg woon, is de behoefte aan gossip een stuk minder. Omdat ik meer aan zelfreflectie doe en ontdekte dat veel geroddel voortkomt uit persoonlijke frustratie. Dat wil ik niet meer. Ik ben juist aan het leren om tevreden te zijn met wie ik ben, zonder me, positief of negatief, aan een ander te spiegelen. Maar goed, dat neemt niet weg dat ik het wel over anderen heb gehad. Vol opwinding, net als Karen over mijn depressie. Is haar gossip over mij dan karma? Of is het gewoon zuur en heb ik toch alle reden om boos te zijn?