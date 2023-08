Agnes: “Is het mijn schuld dat onze hond zo ernstig ziek is?”

Een van de twee hondjes van Agnes Hofman moet naar de dierenarts en krijgt een onheilspellende prognose.

“Mam, niet schrikken, maar ze denken dat Taquito ziek is. Als in: echt ziek is. En niet meer beter wordt.” Mijn hart klopt in mijn keel als ik het Whatsappje van zoon T. lees, vanuit de wachtkamer van de dierenarts. Dan barst ik hard in huilen uit. Ons lieve nieuwe hondje, die vrolijke eigenwijze en aanhankelijke halve teckel (en halve mini-pincher) is ziek. Echt ziek, blijkbaar.

Ik kan mezelf wel voor mijn hoofd slaan. Want ik had al even door dat er ‘iets’ niet klopte, maar ik had overal een verklaring voor. Die kale plekjes boven zijn ogen en op zijn buikje, kwam dat niet gewoon door de stress? Nacho, onze andere hond, verloor immers ook best wat haartjes nadat hij een paar maanden bij ons was. En Taquito woonde nog maar vier weekjes bij ons, toen hij al onder het mes moest. In de tuin was een graankorrel in zijn oortje gerold en blijven steken. Uiteraard vloog hij de dierenarts en diens pincet aan op de behandeltafel en moest meneertje een nacht in het dierenziekenhuis blijven, voor een heuse operatie.

Zo weten we ook dat Taquito drie maanden geleden 6,7 kilo woog. “Hij zit nu net onder de zes kilo”, deed T. ondertussen live verslag, terwijl ik mijn laptop eindelijk dichtdeed, na een lange werkdag. Daarom was ik niet meegegaan, maar ook omdat ik niet verwachtte dat de diagnose zo heftig zou zijn. Ik wist wel dat Taquito was afgevallen, maar dat is ook niet zo gek: Nacho en Taquito vinden weinig leuker dan elkaar, zoon T. of mij te achtervolgen in de tuin. Ze kunnen wel uren rondjes rennen. Als voormalig schoothondje had Taquito nooit zoveel beweging gehad, constateerde ik trots en dus vond ik het niet zo gek dat hij wat was afgevallen.

Nu weet ik dat zijn gewichtsverlies een symptoom is van Leishmaniasis, wat Taquito dus heeft. Hij is weken, maanden of misschien zelfs jaren geleden gebeten door één vervloekte zandvlieg. Door de lange incubatietijd is het onmogelijk om te ontdekken wanneer hij die levensbepalende beet kreeg. Was het op T.’s verjaardag, midden mei toen we gezellig naar het strand gingen? Dat was mijn idee. Is het mijn schuld dat onze hond zo ernstig ziek is? Of is hij in onze boomgaard of in het bos gebeten? Mocht je nu bezorgd naar je eigen viervoeter kijken, in Nederland komt deze ziekte gelukkig van nature niet voor. Tenzij je hondje een uitstapje naar de tropen of Zuid-Europa heeft gemaakt, natuurlijk.

Het wordt even spannend als ik online lees dat er meerdere varianten van de ziekte zijn, waarvan de ergste de organen van de hond snel aantast. Gelukkig blijkt na zeer uitvoerig onderzoek - ze waren ruim drie uur in de kliniek - dat Taquito de cutane vorm heeft. Daar kan hij - met dagelijkse medicatie - wel oud mee worden. Genezen zal hij helaas niet. Sterker nog, lethargie ligt altijd op de loer, mede door zijn geconstateerde bloedarmoede. En het kan zijn dat hij last krijgt met lopen, omdat zijn spieren op dit moment te weinig proteïne aanmaken.

De dierenarts is stomverbaasd hoe vrolijk Taquito is, en hoe goed hij er nog uitziet. Gek genoeg troost me dat niet: Leishmaniasis is blijkbaar zo ernstig dat de dierenarts had verwacht dat Taquito er als een klein hoopje ellende bij zou liggen. De arme schat! Mijn telefoon blijft piepen met updates van T. bij de dierenarts, maar ook - alsof ze het ruikt - met berichtjes van Taquito’s vorige vrouwtje: een goede vriendin die door omstandigheden haar hondje weg moest doen. Zo kwam Taquito vier maanden geleden bij ons terecht.

Ik weet dat ze hem vreselijk mist en nog dagelijks aan hem denkt. Ik droog mijn tranen, neem een slokje water en klik op de belknop. “Hé schat”, hou ik me groot. “Niet schrikken, maar...”