Agnes: “Kan ik mijn ouders dwingen om het nú over hun testament te hebben?”

Agnes wil het gesprek met haar ouders aangaan over hun overlijden, en wat dit dan voor haar betekent.

Mijn vader staart voor zich uit naar de blauwe lucht en de bergtoppen, met daarop gele en witte huisjes tussen de hoge pijnbomen. Dan kijkt hij mij strak aan: “Ik wil het er niet over hebben, Agnes,” zegt hij. “Nu niet.” En daarmee is de kous wat hem betreft af. Ik snap het wel hoor. Ergens. Het is ook niet leuk om na te denken over noodgevallen, zoals ik net aan mijn ouders heb gevraagd. “Wat nu als jullie een ongeluk krijgen in de tweeduizend kilometer terug naar Nederland? Wie belt mij dan? Wat moet ik doen?” vond ik zelf wel een goed gespreksonderwerp op mijn dakterras in de kluspauze. “Ik weet niet eens wie jullie notaris is. Of welke uitvaartverzekering je hebt…”

Mijn moeder knikt begrijpend: “Misschien is het goed om dat allemaal eens voor je op te schrijven…” begint ze, kijkend naar mijn vader. Maar die wil er niets van weten. “Nu niet”, herhaalt hij, terwijl hij zijn koffiekopje rustig neerzet. Dan staat hij op, om verder te gaan met het schilderen van de relingen van mijn dakterras. Het huis wordt crèmewit, met donkergroene accenten. Denk mosgroen, of RAL6005, voor de kenners. Mijn moeder brandt alle oude verf van de metalen relingen, hekken, poorten en deuren met een föhnesk apparaat en mijn vader schuurt de boel netjes op, om het daarna in de primer en lak te zetten. Als actieve senioren - ja, ze zijn echt zo’n intercultureel ANWB-stel op wandelschoenen - is het bijna niet voor te stellen dat ze er ooit niet meer zullen zijn. Dat ik op een dag, hopelijk nog vele jaren van deze verwijderd, met een glimlachje naar de relingen kijk.

“Die hebben je vaders opa en oma nog geschilderd”, zal ik nostalgisch, maar met een vleugje weemoed tegen mijn toekomstige kleinkinderen zeggen. Zoals mijn ouders en ik afgelopen week ook herinneringen aan mijn omaatje ophaalden, om stil te staan bij haar sterfdag, nu tien jaar geleden. Zij werd honderd en haar overlijden was, mede door haar hoge leeftijd, natuurlijk geen verrassing. Als kleindochter had ik niets te maken met haar uitvaartplannen, afgezien van aanwezig zijn natuurlijk. En ik mocht een keertje langskomen om wat spulletjes uit te zoeken, wat ik ook graag heb gedaan, zoals een antiek zilveren dienblad. Maar wat nu als er iets met mijn ouders gebeurt? Dan ben ik - met mijn broer - verantwoordelijk. En dus vrees ik dat het vooral op mijn bordje komt. Want even serieus, hoe werkt zoiets? Waar begin je? Ik kan niet een dagje naar Porto zonder vooraf precies uit te stippelen waar ik wat vegan kan eten, wat het kost en hoe ik er kom. Nee, uw favoriete columnist is niet van het spontane soort. Daarom vind ik het ook zo lastig dat ik de belangrijkste en treurigste dagen van mijn leven blijkbaar niet kan voorbereiden.

Moet ik het maar over me heen laten komen? Gillend gek worden van de stress en het verdriet, terwijl ik ook alles moet regelen? Nee toch? Mijn vader staat inmiddels weer zorgvuldig te schilderen en mijn moeder neuriet zachtjes mee met klassiekers uit de seventies, die uit mijn bluetooth speaker schallen. Echt, alsof er niets aan de hand is. Alsof ze het eeuwige leven hebben. Kan ik mijn ouders dwingen om het nu over hun testament te hebben? Over hoe zij het graag willen en wat er van mij wordt verwacht? Heb ik het recht om hier een serieus gesprek over te eisen? Het zou mij namelijk enorm rustig maken, als ik een lijstje telefoonnummers en adressen heb. En een draaiboek. Een plan. Ik bijt op mijn lip en troost me met het idee dat mijn ouders nog redelijk kwiek zijn. En dat het nog niet nodig is om me nu al druk te maken over hun laatste wensen. Toch?