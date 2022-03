Agnes: “Kan ik mijn zoon dwingen om veganist te worden?”

Agnes eet vanaf nu plantaardig, ze twijfelt of ze haar zoon kan ‘dwingen’ om ook veganist te worden.

Janken, afgelopen weekend in Huize Hofman. Jánken! Nou ja, ik dan. Zoon T. was gewoon boos. Het zit zo: ik eet al jaren geen vlees. Soms eet ik een periode wel vis en eieren, maar ik heb ook jarenlang volledig plantaardig geleefd. Nou ja, ze noemen mijn eetpatroon ook wel junkfood vegan, omdat ik de broccoli niet stoom maar de roosjes liever eerst in de paneer en daarna in de frituur gooi. Het ging me namelijk niet perse om mijn gezondheid, ik vind diertjes gewoon lief en ze marineren dus enorm zielig.

Vegan leven was tien of twintig jaar geleden was lastiger dan nu. Er was minder over bekend, en ik moest steeds uitleggen dat ik zelf niet het gevoel had dat ik iets miste. Dat ik net zo genoot van sushi met komkommer en avocado.

“Maar je kan het T. toch niet aandoen om vegan te eten,” werd er altijd bezorgd geroepen. Nu, met alle kennis die ik heb, zou ik mijn schouders erover ophalen. Of uitleggen dat kinderen heel gezond kunnen leven op een plantaardig dieet, mits er voldoende variatie is. Destijds was ik nogal gevoelig voor extern commentaar en vond ik ook dat T. daarin zijn eigen keuzes moest maken. Nee, ik heb geen vlees voor hem gekookt, maar bij vriendjes of familie moest-ie vooral eten wat de pot schafte, mits hij er zin in had.

Wat bleek nou: helaas, T. is de grootste carnivoor die ik ken. Hij eet alles op twee, vier of acht poten dat ooit een moeder heeft gehad. Als in: alles. Van kippenvoetjes inclusief knapperige nagels tot gekookte ingewanden en van gebraden konijn en tot in sojasaus gebakken vogelspin. “Mmm, lekker crunchy,” lachte hij dolgelukkig over die tarantula, op een streetfood markt in Bangkok. Kokhalzend stond ik ernaast, maar… ik vond het ook heel fijn dat hij daarin zijn eigen keuzes maakte.

Als ik er thuis maar geen last van had. Dat was de afspraak en daar hield hij zich keurig aan. Tot afgelopen weekend. De laatste weken heb ik me enorm verdiept in veganisme: ook al eet ik al geen vlees, wie ben ik om eraan bij te dragen dat de oceanen leeg worden gevist? Dat melkkoetjes lijden omdat ik zin heb in een broodje gesmolten kaas? Misselijk werd ik ervan. Fysiek misselijk om nog dierlijke producten te eten.

Gisteren prikten tranen in mijn ogen na het zien van weer een dramatisch filmpje op Instagram. Zodanig dat ik naar de keuken liep om een schaaltje knoflookolijven uit de koelkast te trekken, onder het mom van emergency emo eten. Wat stinkt hier zo? dacht ik. En wat zit er in die flink gevulde ziplock? Is dat… kip? Ligt er echt een riekende dode vogel tussen mijn eten? T. was nietsvermoedend aan het gamen op zijn kamer, maar hij, de buren en waarschijnlijk de mensen in de kerk schuin tegenover ons huis hoorden me brullen. Want ik was woest.

Als je samenleeft moet je toch rekening met elkaar houden? Mits goed weggestopt, accepteerde ik potten knakworst en pakjes salami in de keuken, die hij zelf kocht. Daar heb ik weinig last van: die gaan immers niet in de pan of in de oven. En bij serieuze vleesbehoefte vond ik het zelfs prima als hij op de hoek een paar burgers scoorde en die thuis - naast de open balkondeuren - met veel smaak wegwerkte. Mijn principes zijn immers niet de zijne en hij moet zich thuis net zo fijn en comfortabel voelen als ik.

Maar bij het zien van een hele kip, die in onze koelkast zijn laatste rustplaats had gevonden, kreeg ik een woedeuitbarsting. “Stel je niet zo aan, ik heb gewoon zin in kip,” sneerde T. De ploert. Oh, was hij nog maar 12, in plaats van 22. Dan kon ik hem gewoon vertellen wat de huisregels zijn.

Dat hij mijn grenzen bruut heeft overschreden en dat het daarom uit is met de carnivore pret. Aangezien hij bijna 23 is, is dat toch… anders. Kan ik hem dwingen om in ieder geval thuis vegan te eten? In mijn hart wel, maar in mijn hoofd weet ik dat het niet helemaal redelijk zou zijn. En ik wil ook niet als een dictator door de keuken marcheren.

Daarom heb ik voor vanavond een ‘gezellige’ filmavond gepland, om het weer goed te maken. Op het menu staat popcorn, met kokosolie in plaats van boter. En een roedel heftige documentaires die zelfs slagers op het plantaardige been hebben gezet. Want, wie zegt dat mijn principes uiteindelijk niet de zijne kunnen worden? Ik wil het in ieder geval proberen, om nog meer dode vogels en drama in Huize Hofman te voorkomen.