Agnes: “Koningshuizen zijn toch niet meer van deze tijd?”

Jarenlang vond Agnes het bijzonder boeiend, maar nu hoeft dat royal gedoe het van haar allemaal niet meer. Een republiek is toch veel eerlijker?

Geen idee hoe lang we langs de route hebben gestaan. Was het drie uur? Vijf uur? Of langer? Ik weet nog dat ik tussendoor geplast heb, bij de HEMA. En dat mijn moeder vol verwachting met een oranje vlaggetje stond te wapperen. Zoon T. – toen nog een puber, we spreken Koninginnedag 2012 – draaide zich af en toe naar me om: wat een onzin, vertelde zijn blik. Uiteraard zei hij dat niet hardop. Dit was vovó’s moment. Vovó is ‘oma’ in het Portugees, de taal waarmee mijn moeder in Brazilië is opgegroeid. Daar is geen koningshuis, tenzij je het over Roberto Carlos hebt, de koning van het Braziliaanse levenslied.

Misschien dat mijn moeder ze daarom zo interessant vindt: koningshuizen. Omdat ze het vroeger niet van dichtbij heeft meegemaakt. Of wellicht omdat ze – midden jaren zeventig, net verhuisd naar Europa – vertederd naar die schattige Nederlandse prinsjes keek. En wegdroomde bij het huwelijk van de Zweedse koning Carl-Gustav, die in 1976 met de Duits-Braziliaanse Silvia trouwde. Vijf jaar later trouwde Charles met Diana. Mijn moeders koninklijke koorts was compleet.

Ik leerde lezen in de Story, die mijn moeder kocht voor de nieuwtjes over de royals en ja, dan is het lastig om niet betrokken te raken. Van de datingavonturen van Willem-Alexander tot de sekscapades van Stéphanie van Monaco: ik was volledig op de hoogte. Eerst voor de lol en later ook omdat ik regelmatig schreef over die mensen. En ja, dat is best lucratief.

Alleen al aan Meghan Markle heb ik een paar duizend euro verdiend. Ik blijf erbij dat haar intenties niet helemaal zuiver zijn. Dat Harry voor haar slechts een opstapje is naar wereldfaam en absolute sterrenstatus. De drama aandikken en zijn familie voor de bus gooien, deed ze daarom graag. En ja, daar kan ik me nog steeds over opwinden, maar het scherpe randje is eraf. Want waar gaat het in hemelsnaam over? En waar maken we ons massaal druk om? Over paleizen, tradities en sluwe lakeien. Over voortzetting van de bloedlijn, de macht van koningshuizen en slimme PR om het aanzien van enkele families hoog te houden. Is dit het echte leven of het plot van een dramatische serie?

In Nederland is het niet veel beter, wat mij betreft. Ik zag de beelden van Koningsdag en realiseerde me dat ik jaren geleden ook langs de kant stond te joelen, naar mensen die gewoon net iets gunstiger geboren of getrouwd zijn. Niets ten nadele van de prinsesjes hoor: wat een beeldige jongedames! En het is fijn om te zien dat Amalia steeds zelfverzekerder wordt, en wat spontaner ook. Maar echt, who cares? Zij zelf ook niet, volgens mij.

Weten we nog, dat Máxima een paar jaar geleden tijdens een belangrijke videocall betrapt werd bij het shoppen op Bol.com? Terwijl haar gesprekspartner het woord nam, gooide zij iets in haar winkelwagentje. En Willem-Alexander is toch nooit echt op zijn gemak onder ons gewone mensen, behalve in het Olympisch dorp, na een paar biertjes.

Natuurlijk zijn ze komende zaterdag bij de kroning van Charles. Dat mediamomentje is immers goed voor hun koninklijke business. Maar wat vieren ze eigenlijk? Dat een 74-jarige man en zijn 75-jarige voormalige minnares een ‘frisse wind’ door het paleis laten waaien?

Wie zit erop te wachten, behalve mijn moeder? “Zal ik bij jou komen kijken?” appte ze vorige week. “Is goed”, blufte ik. Maar ze was serieus. Nu vrees ik dat ze komende zaterdagmorgen echt vol verwachting bij me op de stoep staat. Ze heeft geen idee dat ik steeds meer republikeinse neigingen heb. Dat ik misschien wel pleit voor het einde van de monarchie, omdat dit nu eenmaal democratischer en dus eerlijker is.

Zeg nu zelf, het koningshuis is toch niet meer van deze tijd? Op een dag zal ik het wel opbiechten, hoor. Maar komende zaterdag, als vovó hier stralend televisie komt kijken, is niet het moment. Dan wapper ik wel – als een boerin met kiespijn – met een stom vlaggetje. Net als vroeger, omdat het haar zo gelukkig maakt…