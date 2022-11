Agnes: “Matthijs van Nieuwkerk is gewoon een enorme lul. Punt”

Agnes spreekt zich uit over het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk en de angstcultuur bij DWDD.

“Kom op zeg, hij hoeft toch niet helemaal kapot?”, of iets van gelijke strekking, lees ik op Twitter. Maar ook dat de man vooral niet gespaard moet blijven. Want “eindelijk komt dit wangedrag naar buiten.” Natuurlijk gaat het over Matthijs van Nieuwkerk en zijn grensoverschrijdende gedrag.

Eerlijk gezegd dacht ik dat Het Onthullende Verhaal over iets anders zou gaan. Over redactiestagiaires en zo, maar daar is met geen woord over gerept. Nee, Matthijs vernederde zijn personeel, onder het mom van topsport.

De wereld draait door was zo’n uniek programma, met zoveel werkdruk, dat Matthijs als een vers geföhnde tiran over de redactie liep. Als hij blij was, kregen vrouwen een kus op hun voorhoofd. Vaker was hij niet blij: als een studiogast niet aan Matthijs’ hoge verwachting voldeed, bijvoorbeeld. Dan had de redacteur van dat betreffende onderwerp het gedaan. Bij bosjes vielen medewerkers weg. En niemand aan de top fronsde daarover zijn of haar wenkbrauwen, want ja, de kijkcijfers waren geweldig.

Hoe erg was de werksfeer nou eigenlijk? En lag dat aan Matthijs, of konden de vele opgestapte redacteuren de werkdruk gewoon niet aan? Daar gáán we weer, met victim shamen en blamen. Want ik geloof de vijftig bronnen die de Volkskrant opvoerde. Meteen!

Ik verbaas me erover dat er op social media dus hordes mensen zijn die het voor hem opnemen. Die twijfelen aan hoe erg het allemaal was. Het wangedrag goedpraten, door het op hoge druk te gooien. Of dat Matthijs niet als enige verantwoordelijk was voor zijn eigen gedrag. Grappig ook, want diezelfde Matthijs deed wel vaak alsof hij als enige verantwoordelijk was voor het succes van DWDD.

Er is de laatste jaren veel gezegd over cancel culture, dat dit soms meer kwaad doet dan goed. Want mensen mogen – tot op zekere hoogte – fouten maken. Zeker als ze ervan leren. En mensen verdienen een tweede kans, toch?

Eh, nee. Misschien omdat ik ooit zelf een baas à la Matthijs heb gehad. Eentje bij wie ik altijd op mijn tenen liep, om vooral niet negatief op te vallen. Bij wie het chronisch zo onveilig voelde, dat ik regelmatig met buikpijn naar mijn werk ging. Zo’n situatie sluipt erin en de manier om ermee te dealen ook. Natuurlijk stap je niet meteen naar human resources. Dat durfde ik in ieder geval niet. En collega’s zagen wel dat ik al dan niet subtiel werd getreiterd door mijn leidinggevende, maar niemand sprak zich uit. Natuurlijk niet.

Ik vraag me af of ik dat toen, in het begin van mijn carrière, wel voor een ander had durven doen. Laat ik eerlijk zijn: waarschijnlijk niet, uit angst om het volgende pispaaltje te zijn. Dus mensen zwijgen en gedogen, tot het te laat is. Tot het niet meer gaat. Tot een bom barst of iemand echt met PTSS thuis zit, zoals bij enkele ex-medewerkers van DWDD. In mijn geval wist ik de dans redelijk snel te ontspringen: ik ging aan de slag bij een tijdschrift en heb nooit meer omgekeken. Ik weet nog hoe verbaasd ik was, over de prettige werksfeer. Zo kan het dus ook, dacht ik. Best treurig. En daar moest ik dus aan denken, terwijl ik net een rondje Twitter deed.

Moeten wij – als Nederlanders – Matthijs verder sparen? Heeft hij recht op een tweede kans? Het ding is: Matthijs is niet ontdaan, omdat hij zich nu pas realiseert wat hij andere mensen massaal heeft aangedaan. Nee, hij baalt vooral dat dit gedrag uit is gekomen. Dat hij als een malle van zijn voetstuk is gedonderd en dus zijn pretprogramma’s niet meer kan maken. Maar daar hoeven wij toch geen medelijden mee te hebben? Hij blijkt de grootste gaslighter van Nederland: die gezellige, charmante, vrolijke en een beetje verstrooide man, is een enorme bully. Een gemene pestkop, die zijn directe collega’s verbaal mishandelde. Gewoon, omdat Matthijs vond dat hij dit kon maken.

Dus nee, wat mij betreft hoeft hij niet gespaard te worden. Matthijs is gewoon een enorme lul. Punt. En die moeten we verantwoordelijk houden voor zijn eigen gedrag. Voor alle ex-medewerkers van DWDD die zo moedig waren om zich uit te spreken, maar ook als waarschuwing naar al die andere bazen met grootheidswaanzin in Nederland. Want die zijn er genoeg! En dat moet maar eens stoppen...