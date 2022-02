Sinds de pandemie ontvangt Agnes weinig tot geen familie en vrienden in Portugal. Stiekem heerlijk, geeft ze toe: “Ik startte een periode van verwerking.”

Gek genoeg ben ik deels voor de sociale contacten van Azië naar Portugal verhuisd. Omdat mensen zo makkelijker langs kunnen komen. Ze blijven dan immers geen weken, maar een weekendje. En dat is nog wel te overzien. What was I thinking!

Verse Eggs Benedict

Het begon veelbelovend, hoor. Mijn moeder is Braziliaans en babbelt natuurlijk vloeiend Portugees. En mijn vader is heel ondernemend, inclusief comfortabele wandelschoenen en draak van een Decathlon-zonnehoed. Afgezien van zijn styling en de voor mij mogelijke imagoschade, kun je ze er prima bij hebben. Pa en moe Hofman boekten altijd een Airbnb in mijn straat en ik wandelde ’s ochtends in pyjama en kimono richting mijn verse Eggs Benedict. Tijdens het ontbijt hoorde ik hun plannen voor de dag aan en ’s avonds dronken we samen op de stoep een wijntje, vlak voordat we uit eten gingen. Klinkt ideaal toch?

Maar toen brak de pandemie uit

Op die manier vond ik het heerlijk dat ze steeds een maand bleven. Ook bezoek van vriendinnen was welkom, door het vele drinken en avonden dansen, zowel in bars als op straat. Maar toen brak de pandemie uit en werd alles anders. Niemand kwam meer langs, en dat luchtte enorm op. Maar waarom? Ik startte een periode van verwerking en zelfontwikkeling. Wie ben ik? Waar sta ik voor? En wat maakt me echt gelukkig?

Afgezien van deze column - die ik als mijn wekelijkse therapie ben gaan zien - praat ik daar eigenlijk amper over. Behalve met mijn ouders, als we een paar keer per maand uitgebreid bellen. Want ik heb zo veel vragen die ik zelf amper kan beantwoorden. Zo veel ervaringen die ik nog steeds aan het verwerken ben. Laat staan dat ik mijn gedachtegang van de laatste twee jaar in één lang weekend met anderen moet delen tijdens hun stedentrip.

Buikpijn

“Ik mis je”, appt de ene vriendin. “We komen in april hoor”, roepen twee anderen. Ik kreeg er gewoon buikpijn van. En dan is er die goede vriendin met wie ik altijd de meest intensieve gesprekken had. De diepste zielenroerselen, waarvan ik altijd een paar dagen bij moest komen. Ze wil langskomen, maar ik kan het niet aan. Is dat gek?

Ik denk dat ik juist dankzij de pandemie eindelijk de tijd en rust kreeg om zonder enige afleiding na te denken. Zonder oordelen, meningen of advies. Zonder ‘doe niet zo gek’ of ‘maak je niet druk’. Het heeft me enorm goed gedaan, maar ik weet ook dat ik er nog niet ben, waar of wat ‘er’ dan ook inhoudt.

Sociaal dubbelleven

Ik ben niet meer die persoon die zorgeloos op een rooftop stond te dansen, die altijd maar druk deed en hard lachte. Maar dat is wel de persoon die mensen verwachten hier aan te treffen, waar ze voor komen. Zij weten niet dat ik heb ontdekt dat ik een soort sociaal dubbelleven leidde, om mijn onzekerheden te maskeren. Dat ik the day after niet gewoon een kater had, maar compleet overprikkeld en doodongelukkig op bed lag. Omdat ik Agnes 2.0 - een meer serieuze versie van mezelf - nog aan het ontdekken en omarmen ben, ben ik nog niet klaar voor mijn sociale coming-out. Heb ik nog geen zin om uit te leggen of te laten verklaren. Geen zin om - onder het mom ‘doe niet zo ongezellig’ - over mijn grenzen heen te gaan. Of om bewust of onbewust aan de verwachting van anderen te voldoen.

Wanneer ik er wel klaar voor ben? Geen idee. Dit najaar? In 2023? We merken het vanzelf. Maar tot die tijd wijs ik alle bezoek af. Behalve mijn ouders dan, mits mijn pa - alsjeblieft! - dat hoedje lekker thuislaat.