Agnes: “Mijn doodsvonnis hakte er nogal in bij mijn zoon en bij mezelf”

Agnes Hofman kreeg een verkeerde diagnose van de gynaecoloog. Nu durft ze niet meer naar de dokter te gaan. Al heeft ze misschien geen keuze.

Negenentwintig was ik, toen de huisarts zei dat het einde oefening voor me was. “Het is een kwestie van weken”, zei hij, “geen maanden.” Daar zat ik dan, met mijn vader die snel van zijn werk naar huis was gereden, nadat ik hem huilend had opgebeld. Want ik wist wel dat er ‘iets’ niet goed was. Dat maakte ik in ieder geval op uit de reacties van de mensen die me hadden onderzocht in het ziekenhuis.

In paniek had ik de naam van zoon T. uitgeroepen: hij heeft geen vader meer, maar binnenkort dus ook geen moeder? Wat een grap! Mijn leven was over voor het goed en wel begon. Op advies van de huisarts en de oncologisch gynaecoloog – laten we haar dokter Marleen noemen, want zo heet het kreng ook – zegde ik mijn huur op, om met mijn zoon bij mijn ouders in te trekken. “Binnenkort kun je niet meer voor jezelf zorgen”, werd me immers verteld.

Nachtmerries had ik van de operatie: er zat een waterballon op mijn eierstokken en ik was doodsbang dat-ie zou knappen. “Dokter Marleen”, zei ik, “ik lig er wakker van.”

“Wat toevallig, ik ook”, stelde ze me niet gerust. Nee, dokter Marleen blinkte niet uit in empathisch vermogen. Zo vroeg ze op de dag van de operatie of ik eerder kon komen, want dan kon ze eerder aan haar weekend beginnen. Ze was er dus niet toen ik bijkwam uit de narcose. Nee, Marleen was hem allang gesmeerd. Overigens niet voordat ze ie-der-een had verteld hoe groot mijn tumor precies was. Want die sensatie kon ons Marleentje wel waarderen.

Ik weet niet eens meer welke dag het was dat ik ontdekte dat ik helemaal geen eierstokkanker had. “Ik snap het ook niet helemaal”, zuchtte Marleen. “Je waarden waren voor de operaties torenhoog, en nu zijn ze weer normaal. Je lijkt dus helemaal gezond. En je tumor blijkt een soort wondergezwel.” Ik was te veel in shock om het goed te beseffen, om echt blij te zijn.

“Kunnen we er nog eens over praten?” vroeg ik Marleen een paar weken of misschien een paar maanden later. Ze had wel een gaatje, mailde ze terug. Van tien minuten. Naast haar zat een arts in opleiding notities te maken. “Kan ik je alleen spreken?” fluisterde ik, omdat ik wist dat ik mezelf kwetsbaar ging opstellen en dat niet goed kan bij mensen die ik niet ken. “Alsjeblieft?” smeekte ik. Al had ik maar tien minuten, ik wilde dat ze wist hoe ik me voelde. Mijn doodsvonnis had er nogal ingehakt namelijk, bij zoon T. en bij mezelf. Tijd om hier goed bij stil te staan, om het ‘een plekje’ te geven, was er niet. Ik moest immers een nieuw appartement fiksen, en dus zoveel mogelijk freelance klussen aannemen om dat allemaal in mijn eentje te betalen.

Trillend stond ik voor dokter Marleen, met al die opgehoopte spanning die door mijn herstellende maar blijkbaar gezonde lijf raasde. Ik wilde een verklaring. En excuses. Beide heb ik nooit gekregen. Ze vond me lastig en ze leek wel bang. Bang dat ik uit mijn slof zou schieten? Wilde ze er daarom per se iemand bij hebben? Een jong meisje dat enorm ongemakkelijk werd van mijn situatie, en van mijn tranen. Marleen was ook meer met haar bezig dan met mij. Al mijn vragen, kritiek en klachten veegde ze snel van tafel, met een half oog op de stagiaire. En toen was mijn tijd om.

Het is nu veertien jaar geleden. En ook de allerlaatste keer dat ik bij een arts kwam. Dat realiseerde ik me vannacht, toen ik wakker lag van de buikpijn. Omdat ik nog maar een halve eierstok over heb, zit ik nu lekker vervroegd en in alle hevigheid in die vervloekte overgang. Met bonen, groene thee en ibuprofen probeer ik de klachten in toom te houden, maar vannacht was dat lastig. De hondjes blaften omdat ze me in de badkamer gefrustreerd hoorden huilen om zoveel bloedverlies en pijn, en daarmee maakten ze zoon T. wakker.

“Gaat het?” vroeg hij zacht aan de andere kant van de deur. “Nee”, jammerde ik terug. Ik wist was hij ging zeggen. Dat ik hier toch echt op zoek moet naar een huisarts. “En dan?” snikte ik. “Hoe moet ik uitleggen wat er precies is gebeurd als ik dat zelf niet weet? Omdat die trut weigerde om mij m’n medische dossier te geven toen ik erom vroeg.”

O, was ik veertien jaar geleden maar zo assertief als nu. Was ik maar voor mezelf opgekomen. Had ik maar een klacht ingediend of om een second opinion gevraagd. Dan was ik nu niet doodsbang geweest voor dokters en hun verkeerde diagnoses...

