Agnes: “Mijn innerlijke vrek kwam naar boven: proberen ze me op te lichten?”

Agnes Hofman ontdekt dat alles extreem veel duurder is geworden. Nu is ze grotendeels zelfvoorzienend, maar toch knijpt haar portemonnee.

Misschien is het mijn maandagmorgen-mood hoor - laten we dat vooral niet uitsluiten - maar ik maak me zorgen. Over de staat van de wereld, de oorlog, grote tekorten en sinds gisteravond ook over de snel stijgende prijzen.

Die angst en onrust sluimerden al toen ik vorig jaar zomer bij de Honda-dealer mijn gloednieuwe motor wilde betalen en meenemen. “Meenemen? Ha! Ik hoop dat je hem over een maand kunt ophalen. De fabriek in Italië komt moeilijk aan bepaalde grondstoffen en daarom kunnen sommige onderdelen niet massaal worden gemaakt,” legde de motorman uit, voordat hij me waarschuwde dat een maand - dertig dagen - een zeer positieve en hoopvolle schatting was. Nu ben ik een vrouw met vele talenten, maar wachten is daar niet één van. Want dan ga ik nadenken. En me zorgen maken. Over alles. Vandaar dat ik zo gevoelig ben voor depressies.

Ik doe het vooral mezelf aan, door overal over te piekeren: wat nu als ze stiekem een mindere kwaliteit grondstof gebruiken voor de remmen van mijn motor? Wat nu als die fabriek failliet gaat? Wat nu als..., wat nu als... Het is ook niet zo dat ik een geldboompje naast de walnoot in de boomgaard heb staan: ik moet behoorlijk hard werken om de boel draaiende te houden. Vandaar dat ik heb gespaard voor een nieuwe motor: een tweedehands autootje vond ik te veel risico. Stel dat die er halverwege de berg geen zin meer in heeft en ik dan een dure monteur moet bellen. De horror!

Na drieënveertig lange dagen en slapeloze nachten kon ik Scarlet - zo heb ik mijn rode beauty gedoopt - eindelijk ophalen. “Heb je thuis wel een jerrycan, om benzine op te slaan?” vroeg motorman vriendelijk. “De brandstofprijzen gaan weer omhoog.” En dat bleek voor wel meer dingen te gelden: hout is veel duurder geworden, net als verf en bepaalde boodschappen zoals sla, wortels en olijfolie. Voor ons een belangrijke reden om zelf eten te verbouwen: zo ben ik voor mijn DIY zongedroogde tomaatjes - hoezo kosten die vijf euro en negen cent per klein potje? - qua prijsstijgingen niet afhankelijk van een pandemie, oorlog, extreme droogte, overstromingen of whatever we de komende tijd nog kunnen verwachten.

Nog geen drie weken geleden bestelde ik daarom tien verhoogde tuinbedden. Denk plantenbak, maar dan drie meter lang. En van gegalvaniseerd staal, want dat staat natuurlijk wel heel chic op een industriële manier. De duurste was 85 euro. Veel geld, maar zo’n ding moet ook jaren mee. “Ik bestel er eerst twee van deze soort”, zei ik tegen zoon T. “Als ze mooi zijn, kunnen we er altijd nog een paar bijkopen.” Dit weekend had T. eindelijk tijd er een aantal in elkaar te schroeven. “Prachtig”, joelde ik gisteravond trots en blij uit het raam, en ik logde in dezelfde adem in op de website waar ik ze had gekocht.

Ah, daar stond hij, tussen mijn eerdere bestellingen. Voor 109 euro. En vijfennegentig cent. Verbazing alom, want dat kreng kostte toch 85 ekkies? Ik checkte de bon en zelfs de screencap die ik had gemaakt, destijds om met T. te overleggen. Inderdaad, 85 euro. En hij was destijds niet in de aanbieding. Voor de iets kleinere exemplaren had ik 62 euro betaald, en die zijn nu 82. In nog geen drie weken tijd! Mijn innerlijke vrek kwam naar boven: proberen ze me op te lichten? Of is dit gewoon het einde der betaalbare tijden? Ik vrees het laatste. Het klinkt heel ‘troonrede’, maar ik vrees dat ik toch echt de broekriem moet aanhalen. Wij allemaal!

T. vroeg: “Bestellen we er nog een paar bij?” Ik wist het niet. Nog steeds niet. Uit protest wil ik het liefst nooit meer iets op die website shoppen, maar we hebben die bedden wel nodig. En wat nu als de prijzen wéér omhoog gaan? Nee, bij nader inzien heeft mijn mood niks met de maandagmorgen van doen. Ik maak me serieus zorgen: want wat gaat er nog meer veranderen? Welke prijzen gaan nog stijgen? En kunnen we dat allemaal wel betalen?