Agnes: “Natuurlijk had ik weg moeten kijken, maar ik kón het niet”

Agnes kijkt vanuit haar garage naar haar buurvrouw die samen met een vreemde man in het kippenhok staat.

Wie is die meneer, vroeg ik me gistermorgen af terwijl ik mijn motor aan het poetsen was. Ja, ik heb een motor gekocht, een rode Honda die Scarlett heet. Ik zit dus officieel in een midlife crisis, maar daar gaat het nu niet over. Nee, het punt is dat mijn single buurvrouw – die voor nu even Claudia heet – op zondagmorgen met een voor mij onbekende heer eitjes uit het kippenhok ging plukken. Goh, wat leuk, dacht ik.

Claudia is een beeldige dame van in de vijftig. Een vlotte en goed verzorgde oma. En lief ook, getuige de zakken vol met haar heerlijk zoete cherrytomaatjes in mijn vriezer. Ik legde mijn poetslapje even weg. Zie, daarom was ik in de voorste garage gaan zitten, met de deur open. Zo had ik het beste zicht vanaf mijn heuvel, op het straatje beneden. En op de – zoals ik dacht – nieuwe lover van de buurvrouw. Claudia glimlachte naar hem, hij knikte. Had hij nou een bijl in zijn hand? De schat! Hij ging nog hout voor haar hakken ook. Voor een romantisch haardvuur zeker. Ik zwijmelde weg, terwijl ik de kippen hoorde kakelen.

Dat doen ze altijd als er iemand binnen stapt. “Heb je er last van?” had Claudia op onze eerste dag hier gevraagd. “Anders zoek ik wel een ander plekje voor ze.” Ze bood ons ook lief eitjes aan van haar achttien kippen, waar de hele straat van eet. Behalve wij dan. “Ik eet vegan”, had ik uitgelegd. “Maar mogen we ze af en toe eten geven?” Lang verhaal kort: Claudia’s kippen werden onze kippen. Hun ren staat immers pal tegenover ons huis. Als ze onze poort horen, rennen ze naar het hek. Want ze weten dat we meestal wat lekkers over het gaas gooien: boerenkool, komkommer of meloen…

Het leuke is, ze hebben ieder hun eigen persoonlijkheid. En na ruim vier maanden hebben we de kippen een passende naam gegeven: Kate is verlegen, die houdt altijd gereserveerd afstand. Camilla duwt echter iedereen omver. Zeker als er mais in het spel is. Elizabeth houdt de boel goed in de gaten en lijkt de baas van het stel, terwijl Maxima het meeste lawaai maakt. Of moet ik zeggen maakte…

Want na heftig gekakel vanuit het kippenhok stapten Claudia en de man weer naar buiten. Hij was geen romantische date, maar een brute slager. En deze ploert hield Maxima met één hand vast en ja, met zijn andere hand hief hij zijn bijl.

Natuurlijk had ik weg willen kijken. En weg moeten kijken, maar ik kón het niet. Misschien hoopte ik op een wonder. Dat Claudia zich last minute zou bedenken. Of dat alle kippen massaal in opstand zouden komen. Maar helaas. Maxima kakelde nog een laatste keer, terwijl ze met haar hoofd tegen het hakblok – een oude boomstam – werd gelegd. En nadat haar kopje rolde, fladderde ze nog even.

“Dus dat is echt zo?” vroeg T. even later, terwijl ik snikte boven een kop kalmerende kruidenthee. T. eet niet veganistisch, al snapte hij wel waarom ik een beetje ontdaan was. “Maar je bent niet boos?” checkte hij. Nee, hoe kon ik? Uiteindelijk zijn het mijn kippen niet. En ik respecteer dat Claudia zo zelfvoorzienend mogelijk wil zijn. Al haar kipjes hebben een geweldig leven met veel ruimte, zo onder de bomen van haar boomgaard. Het is alleen jammer dat Maxima’s leven zo abrupt eindigde en ik daar dus getuige van was.

“Misschien moet je een rondje op Scarlett gaan rijden om tot rust te komen. Maar laten we eerst de resterende kipjes wat pompoen geven”, zei T., verrassend zacht. “Dat hebben we nu allemaal even nodig…”