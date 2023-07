Agnes: “Negenentwintig was ik. Single moeder en opgegeven”

Agnes Hofman dacht dat haar doodvonnis was getekend na die verkeerde diagnose, veertien jaar geleden. Nu ziet ze het in perspectief en dat is nog steeds een bittere pil.

Tranen biggelden over mijn wangen, toen ik na het inleveren van mijn vorige column na even speuren eindelijk hèt mailtje vond, van mij aan die horzel van een gynaecoloog veertien jaar geleden. De column over mijn misplaatste doodsvonnis, en de lieve reacties daarop van familie, vrienden èn Libelle, had ik niet verwacht. Zoals iedere maandagmorgen was ik met een smoothie achter mijn laptop gaan zitten, voor mijn uurtje schriftelijke therapie. Of mijn heel publieke dagboek, zoals je het inmiddels ook kunt noemen.

Iedere week neem ik me voor om er langer en dieper over na te denken, zoals een - in mijn ogen - échte columnist dat misschien doet. Helaas, ik presteer het beste onder tijdsdruk en kan me juist zo het meest kwetsbaar opstellen. Zeker over mijn depressies. “Waar komt die duisternis toch vandaan?” vragen mensen al jaren, en ik had er nooit een goed antwoord op. Ik had eigenlijk geen idee. Was er één moment aan te wijzen? Of komt het door een aaneenschakeling van teleurstellingen en stress? Ik wist wel dat het te maken had met die verkeerde diagnose, maar nu las ik het zwart op wit, in mijn mailtje naar de gynaecoloog, ter voorbereiding op onze afspraak veertien jaar geleden. ‘Ik ben sinds de operatie wat somber’, had ik kwakzalver Marleen geschreven, een opmerking waarop ze nooit terugkwam. Natuurlijk niet. Ze kon niet eens sorry zeggen voor het feit dat ze mijn leven en dat van zoon T. compleet overhoop had gegooid.

Ik zie T. en mezelf nog zitten, in mijn autootje aan de rivier. “Weet je wat kanker is?” vroeg ik hem. Met zijn grote bruine ogen keek hij me aan. “Dat heeft jouw oma toch gehad?” vroeg hij, net een paar maanden tien jaar. “In haar borst? Zij is nu weer beter.” Ik weet nog hoe sterk ik probeerde te zijn. Om vooral niet te huilen. Ik brak bij het zien van de hoopvolle blik in T.’s ogen, en greep zijn hand. “Oma is inderdaad weer beter, liefje”, snikte ik. “Maar de dokters kunnen mama helaas niet helpen.”

Negenentwintig was ik. Single moeder en opgegeven. T. moest het in de klas vertellen en ik tegen mijn opdrachtgevers. Iedereen was vol medeleven, uiteraard. Tot bleek dat ik toch niet doodging. “Hoezo niet?” leken sommige mensen te denken. Niet dat ze me het liefst six feet under zagen, maar ze snapten het niet. Ik zag de verwarring: is Agnes echt een medisch wonder of heeft ze zich enorm aangesteld?

Veel tijd om me daarover druk te maken, of om überhaupt alles te verwerken, had ik niet. Op doktersadvies had ik immers mijn appartement opgegeven en mijn auto verkocht. Zoon en ik waren bij mijn ouders ingetrokken, en daar zou ik verpleegd worden tot het einde. Tot mijn einde. Het ziekenhuisbed stond al klaar in een hoek van de woonkamer. Net als zo’n rollator-esk karretje voor mijn mobiliteit. Twee maanden later liep ik weer als vanouds met een makelaar door de stad, op zoek naar een appartement. Ik moest een compleet nieuw leven opbouwen. Alsof er niets was gebeurd. Alsof mijn leven niet als een sneeuwbol door elkaar was geschud. Alsof ik niet mentaal compleet gevloerd was. Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk was ik opgelucht en blij. Vooral voor zoon T., omdat hem dat tragische afscheid bespaard was gebleven. Al vrij snel daarna werd ik somber. Iets dat ik met klem wegdrukte en soms zelfs wegdronk.

Er was de afgelopen veertien jaar nooit echt tijd om stil te staan bij wat er is gebeurd. Nou ja, ik nam die tijd niet. Als er wel momenten van reflectie waren, dan brak het zweet me uit en en verstopte ik me met hartkloppingen onder de donkere dekens, ongeacht hoe vroeg of laat het was. Relaties en zelfs vriendschappen verliepen moeizaam. Zodra mensen te dichtbij kwamen, kapte ik het bruut af. Ik wilde niet dat ze mij - iemand die van nature altijd heel vrolijk en sterk was - zo zouden zien: kwetsbaar, klein, verdrietig en afhankelijk.

Ik weet nu dat ik daardoor veertien jaar in blessuretijd leefde: ik was er wel, maar altijd met het idee dat het zo weer afgelopen zou zijn. Dus waarom zou ik investeren in die vriendschap, in die relatie of in mezelf? Op momenten dat het echt duister in mijn hoofd werd, dacht ik na over alle mogelijkheden om mezelf van kant te maken. Zo hoefde ik in ieder geval niet meer op dat onzekere einde te wachten en had ik zelf eindelijk de controle en regie over mijn leven, en de dood. In therapie gaan was geen optie voor me, wegens mijn inmiddels enorme wantrouwen jegens alle (para)medische mensen.

Lezen dat ik me enkele maanden na de operatie ‘wat somber’ voelde, was vorige week een enorme troost. Zie je nou dat het niet allemaal in mijn hoofd zit, dacht ik. En zie je nou dat er wél een moment is aan te wijzen als de oorzaak van mijn depressie? Al veertien jaar wacht ik op erkenning, op excuses. Ik realiseer me nu dat die echt nooit zullen komen. Dokter Marleen zal nooit de verantwoordelijkheid nemen, dus het wordt tijd dat ik dat zelf ga doen en bewust kies voor een volledig en gelukkig leven. Maar hoe?