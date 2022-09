Agnes: “Nu geef ik mijn levensgeluk een 3”

Agnes is depressief en vertelt waarom ze ervoor kiest om geen antidepressiva te slikken.

Nee, ik had verdorie ook niet verwacht dat ik al bijna een week trillend en dodelijk vermoeid in mijn bed zou liggen. Dat die donkere wolk weer boven mijn hoofd zou drijven. Dat ik me net iets te vaak afvraag hoeveel zin het allemaal heeft... Dit. Alles. Het leven.

Het was natuurlijk ook naïef om te denken dat mijn depressieve buien voor altijd als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen omdat zoon T. en ik ons droomboerderijtje hebben gekocht. Veel farmfluencers op YouTube en Instagram zeggen dat ze zichzelf naar het ultieme geluk hebben geschoffeld. Dat wilde ik ook. Maar boeien dat ik nu vier grote rijpe tomaten in de tuin heb, drie aubergines en ik weet niet hoeveel kilo walnoten. Schijtnoten. Die moeten eerst allemaal gewassen worden, en dan een week of drie in de zon gedroogd. Ook dat nog. Het is allemaal zo bewerkelijk. Zoveel gedoe, terwijl ik gewoon in het donker wil liggen. Op bed, met de gordijnen dicht. Niks geen gezelligheid, zelfs geen memes via Whatsapp. Rot op, ga weg. Ik trek de dekens nog iets verder over mijn hoofd.

Hoor ik Nacho aan de deur krabben? Verdorie, wat wil hij van me? Aandacht? Liefde? Waar is T.? Kan die niet even met hem spelen? O nee, die is ’m met een weekendtas even naar de stad gesmeerd. “Sterkte mam, ik hou van je”, zei hij, terwijl hij bijna de Uber insprong. Ach, ik kan het hem niet eens kwalijk nemen. Ik vind mezelf ook niet leuk nu. En ja, ik weet wat je denkt. Wat iedereen denkt: ga gewoon aan de pillen. Slik jezelf gelukkig met antidepressiva. Dat hoor ik al jaren. Maar ik kan het niet. Ik durf het niet. Ja, de dalen worden zo minder diep, maar de pieken ook minder hoog.

Nu geef ik mijn levensgeluk een drie, maar een paar weken geleden was het zeker een negen. Bij vriendinnen heb ik gezien dat het met antidepressiva een zesje wordt. Niet meer zo rot, maar ook nooit meer geweldig. Geen randjes meer, maar gewoon gemiddeld. Dat lijkt me op dit moment het enige dat nóg vervelender is dan depressief zijn: gewoon gemiddeld. Schrijvende vriendinnen verloren hun inspiratie, datende vriendinnen hun libido. Ugh, seks. Daar moet ik nu ook niet aan denken. Bah. Dat gore gezweet.

Ik weet dat op een dag de zon weer gaat schijnen, en dan heb ik die dikke negen gewoon even nodig om deze buien te compenseren. O, dat lijkt me nu heerlijk: schaamteloos hard lachen en genieten. Van alles, en van niets. Ik weet dat het op een dag weer komt, maar ik kan dat niet forceren. Ik zou ook niet weten hoe. Alleen dat ik mezelf hier even doorheen moet ploegen, voordat die donderwolk boven mijn hoofd is verdwenen en het het zonnetje weer doorbreekt...